Todo lo que hace la Fundación Caja Rural en este pueblo de Cangas del Narcea

El presidente de la Fundación Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, y la directora, Eva Pando, visitaron este martes las obras de repoblación y mejora de accesos que se están ejecutando en el monte de Valmayor, dentro Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

El proyecto, enmarcado en el eje estratégico de Sostenibilidad de la Fundación, prevé la plantación de 105.000 árboles en 65 hectáreas, con predominio de especies autóctonas como el roble, explica la Fundación. Su objetivo es triple: "Con este proyecto cuidamos el parque, mejoramos la vida en el pueblo y ayudamos a compensar la huella de nuestras empresas", señaló Eva Pando durante la visita.

La actuación se registrará en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con el propósito de alcanzar 20.000 toneladas de absorción de dióxido de carbono.

Pista forestal de dos kilómetros

Durante la visita, el equipo de la Fundación comprobó el estado de las obras, que incluyen la apertura de una pista forestal de dos kilómetros en la zona alta del monte y el acondicionamiento del acceso al pueblo a lo largo de tres kilómetros, con tramos pavimentados en hormigón en las zonas más pendientes, informa la entidad.

Trabajos actuales

En estos momentos, "tres máquinas trabajan en labores de desbroce y ahoyado, preparando el terreno para la futura plantación", añaden las mismas fuentes. La dirección de la Fundación destacó que el proyecto "está diseñado para prevenir incendios mediante una gestión forestal activa y la diversificación de las masas arbóreas, a la vez que garantiza un acceso seguro a Valmayor durante todo el año".

Las absorciones generadas por la nueva masa forestal se incorporarán al fondo de créditos de carbono que la Fundación pone a disposición del tejido empresarial asturiano, facilitando así proyectos de compensación y sostenibilidad.