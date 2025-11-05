La plataforma por unas carreteras dignas del Suroccidente vuelve a la carga: reunión con alcaldes y una exigencia

Los alcaldes del Suroccidente asturiano mantendrán hoy, miércoles, a las 20.00 horas en Cangas del Narcea, un encuentro con representantes de la Plataforma por unas Carreteras Dignas, el colectivo ciudadano que desde hace años denuncia el mal estado de las infraestructuras viarias en esta comarca del interior asturiano.

La reunión tiene como objetivo analizar la recién presentada Alianza de las Infraestructuras del Principado, un documento estratégico del Gobierno regional del que, según denuncia la plataforma, han sido excluidos a pesar de representar la voz de los vecinos más afectados por la situación.

Cansados de promesas incumplidas

Desde el colectivo expresan su cansancio ante los continuos accidentes y el deterioro de las carreteras, que consideran un lastre para la seguridad, la economía y la cohesión territorial del Suroccidente. "Estamos cansados de promesas incumplidas y de ver cómo pasan los años sin soluciones reales", apuntan sus portavoces, que reclaman "diálogo y colaboración" para revertir esta situación.

La plataforma busca el apoyo de los ayuntamientos de la comarca y también de los partidos políticos con representación regional. En la reunión participarán, además de los regidores locales, el presidente del PP, Álvaro Queipo, y la diputada de la misma formación Cristina Vega, que ya han mostrado su disposición a respaldar las reivindicaciones del colectivo.

Omitir la palabra 'autovía'

Uno de los principales reproches de la plataforma se centra en el contenido de la Alianza de las Infraestructuras, en la que, afirman, "se omite la palabra autovía" al referirse a la futura vía de comunicación del Suroccidente.

Consideran que se trata de una infraestructura esencial para el desarrollo, la seguridad y la cohesión territorial de la comarca, y exigen que se reconozca expresamente en la planificación autonómica.