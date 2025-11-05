La Policía Municipal de Valdés se viste de gala y este es el programa para celebrar sus 165 años

La Policía Local de Valdés celebra este viernes un día especial por sus 165 años de historia. A las 12:00 horas, habrá misa en la iglesia Santa Eulalia y después el Conservatorio acogerá un acto institucional con discursos del Alcalde, Oscar Pérez, el jefe de la Policía Local, Carlos Regino García, y de un representante del Principado.

El cuerpo de seguridad local está "muy expectante" ante la cita. García apunta que es "una alegría contar con la asistenica de personas que han sido policías y con familiares". Además, a partir de este año, la Policía valdesana celebrara cada siete de noviembre su día.

La celebración de la efeméride no concluirán con este encuentro institucional. El próximo martes, a partir de las 17:00 horas, la Casa de Cultura acoge una jornada de conferencias y mesa redonda. Reunirá a especialistas en seguridad, derecho y gestión pública para reflexionar sobre la evolución y los retos actuales de las fuerzas policiales.

La inauguración del encuentro correrá a cargo del Alcalde. A continuación, se sucederán varias ponencias que abordarán distintos aspectos del trabajo policial, "desde la investigación de accidentes hasta la protección ciudadana o la cooperación entre cuerpos de seguridad".

Entre los ponentes destacan Santiago González Meira, teniente de la Guardia Civil de Tráfico de Luarca, que explicará la labor de la unidad de investigación de Seguridad Vial; Celestino Alfonso Díaz Iglesias, ex jefe de la Policía Local de Mieres y ex oficial jefe de la Policía Local de Gijón, que ofrecerá una exposición sobre la coordinación de los cuerpos policiales en Asturias; e Ignacio Manso Platero, abogado gijonés, que tratará la dimensión jurídica del trabajo diario de los agentes.