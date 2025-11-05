Así será la Semana de la Ciencia de Luarca, unas jornadas "de lujo" para "todos los públicos"

Luarca vuelve a convertirse en el epicentro del conocimiento científico con la celebración de la Semana de la Ciencia, jornadas que rinden homenaje a su hijo más ilustre, el premio Nobel Severo Ochoa, y que este año se celebrará del 17 al 21 de noviembre.

Organizada por el Ayuntamiento de Valdés con la coordinación de la científica valdesana María Berdasco, la cita reúne "conferencias, talleres, visitas guiadas y actividades educativas de lujo dirigidas a todas las edades", según el concejal de Ciencia, Ismael González.

Lejos de los grandes centros urbanos, este programa demuestra que la ciencia también florece en las zonas rurales, tal y como destaca el edil, quien agradece a María Berdasco y a todos los participantes su contribución.

La semana comenzará el lunes 17 de noviembre, a las 19:00 horas, con una visita guiada a la Casa de las Artes y las Ciencias. A continuación, a las 20:00 horas, el genetista Lluís Montoliu ofrecerá en la sala Portizuelo del Casino de Luarca la conferencia "Edición genética y transgénicos: ¿para qué sirven y dónde estamos hoy en día?", una de las citas más esperadas por su carácter divulgativo y de actualidad.

El martes 18, entre las 10:30 y las 12:00, la Fundación Margarita Salas organizará talleres para escolares de quinto de Primaria en la misma sala Portizuelo. Por la tarde, a las 19:00 horas, se repetirá la visita guiada a la Casa de las Artes y las Ciencias, y a las 20:00, la Fundación Carmen y Severo Ochoa acogerá en el Casino las mini conferencias "El lenguaje de la vida", a cargo de jóvenes divulgadores.

Cocinar ciencia y saber de eclipses

El miércoles 19, a las 17:30 horas, la Casa de Cultura de Luarca será escenario del taller "Cocinando Ciencia", dirigido a niños y niñas de entre ocho y 11 años, con un máximo de participantes. A las 19:00, se ofrecerá una nueva visita guiada a la Casa de las Artes y las Ciencias.

El jueves 20, la semana arrancará a las 17:00 horas con el taller "Hacia el eclipse solar total de 2026", pensado para el público general y con un aforo máximo de 30 personas, en la Sala Portizuelo del Casino. A las 17:30, los más pequeños podrán volver a disfrutar del taller "Cocinando Ciencia" en la Casa de Cultura, y a las 19:00, se celebrará la última visita guiada de la semana.

El cierre llegará el viernes 21 de noviembre, con una intensa jornada en el salón de actos del IES Carmen y Severo Ochoa. A las 12:00 horas, la científica María Berdasco impartirá la conferencia "No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Investigando con ética". A las 13:30, tendrá lugar la entrega de los Premios Severo Ochoa y Margarita Salas y, finalmente, a las 14:00 horas, se realizará una ofrenda floral en el cementerio de Luarca, ante la tumba de Severo Ochoa, como homenaje al legado "científico y humano" del Nobel valdesano.