Los ganaderos protestan en Vegadeo: “Ya ta bien de reírse de la gente”

Los ganaderos se manifestaron en Vegadeo convocados por Unión Rural Asturiana (URA). El sindicato agrario calcula que consiguieron reunir a unas 300 personas, algunas acudieron con sus tractores y pancartas, este miércoles ante el ayuntamiento veigueño en una concentración en defensa del sector primario que tenía por lema “Por un control real del lobo en Asturias. Sin ganaderos no hay paraíso natural”. Una protesta en la que también participaron los sindicatos Usaga y Coag.

Borja Fernández, coordinador de URA, tomó la palabra para lanzar tres mensajes. El primero de ellos fue dirigido a las organizaciones ecologistas a los que acusó de estar “machando” a los ganaderos en redes sociales. “Hace unos meses sufrimos importantes incendios, sobre todo, en el Suroccidente y no vi a ninguno de ellos ir allí a recuperar lobos y osos, los estamos manteniendo nosotros, por lo tanto, si los quieren que los mantengan”.

Tractores con pancartas en la protesta de Vegadeo. / URA

En la parte dedicada a la Consejería de Medio Rural comenzó con un “ya ta bien de reírse de la gente” y les acusó de no tener “ninguna intención de hacer controles de lobo en Asturias”. Por eso animó a los ganaderos a protestar: “Si no somos nosotros los que levantamos la voz en cada protesta, nadie nos va a resolver el problema”.

Precisamente, Medio Rural acaba de hacer públicos los datos del número de lobos que han sido eliminados dentro del programa de control de la población, aprobado el pasado abril, aunque la previsión era no haber desvelado los datos hasta llegado el mes de marzo. De este modo la consejería avanzó que hasta ahora se han extraído 11 lobos dentro del programa de control, a los que hay que añadir que tienen contabilizados ocho animales muertos más por diferentes causas.

Los ganaderos jóvenes fueron su último objetivo. A ellos les recordó el esfuerzo de sus antecesores para construir sus explotaciones ganaderas y los animó a protestar para defender el sector: “Hay que dar la cara, si no lo defendemos nosotros no lo va a hacer nadie”.