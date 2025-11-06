Una jornada para el recuerdo: alumnado, profesorado y especialistas se conjuran en Santa Eulalia para formar desde la infancia en hábitos saludables

El XVI Foro Comunicación y Escuela del instituto Elisa y Luis Villamil ha celebrado este miércoles en Santa Eulalia de Oscos una jornada para el recuerdo que pretende hacer de la comarca Oscos-Eo, una zona de Asturias alejada de su hospital de referencia, un espacio "cardioprotegido y solidario", con conocimientos sobre el corazón, la donación de órganos y tejidos, y la reanimación cardiopulmonar (RCP).

La actividad, ha reunido a alumnado, profesorado y especialistas en torno a un mismo objetivo: formar desde la infancia en hábitos saludables y en la capacidad de salvar vidas.

Los alumnos con la UVI móvil del hospital comarcal de Jarrio. / R. A. S.

El encuentro ha comenzado con una clase sobre "Cómo cuidar nuestro corazón desde la infancia", impartida por la doctora Beatriz Díaz, cardióloga y jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La especialista destacó que la formación desde edades tempranas es "clave para prevenir enfermedades y actuar ante emergencias".

Díaz, que colabora desde hace años con el Foro, ha subrayado que este tipo de proyectos "suplen una carencia formativa y ofrecen una forma atractiva de aprendizaje". Ha explicado que a los niños se les enseña "a identificar una emergencia, garantizar su propia seguridad y distinguir entre una pérdida de conocimiento y una parada cardiorrespiratoria".

Los alumnos, "muy implicados"

“Escuchan con atención, se implican mucho y eso mejora su capacidad de observación. Es muy esperanzador ver cómo adquieren estos conocimientos que pueden marcar la diferencia en el futuro”, ha señalado la especialista. A continuación, la doctora Carmen Pascual, médica adjunta del Servicio de Medicina Intensiva del HUCA, ha ofrecido una sesión práctica sobre "Cómo realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP)", dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria.

El doctor David Fernández, médico de la UVI del Hospital Comarcal de Jarrio, también ha formado parte de este taller ("Escape Room RCP: si quieres salvar, aprende a comprimir"), en el que los participantes han aprendido de forma dinámica los pasos básicos de reanimación.

Fernández ha recordado que en una situación dramática "lo primero es pedir ayuda y, lo segundo, saber exactamente dónde estás para poder comunicarlo al 112". Ha subrayado además la importancia de actuar con rapidez: "Cada minuto que pasa una persona en parada cardiorrespiratoria sin recibir atención, sus posibilidades de sobrevivir se reducen en un 10%".

El médico ha destacado la curiosidad y participación de los niños que participaron en el taller. Pese a su edad, "estuvieron muy atentos y demostraron gran interés en aprender qué hacer en caso de emergencia”.

Una iniciativa "increíble"

Por su parte, el intensivista José Antonio Gonzalo, responsable de RCP del Área Sanitaria IV y médico del HUCA, ha incidido en que no hace falta explicar la importancia de la reanimación: "Se explica por sí sola".

A su juicio, el reto está en integrar esta formación desde la infancia: "Debemos equipararnos a otros países donde estas enseñanzas forman parte del día a día. Cuanto antes forme parte de la rutina, mejores serán los resultados".

El especialista ha expuesto, como el resto de participantes, el valor del proyecto educativo y el papel del Foro Comunicación y Escuela: "Es una iniciativa increíble que todos los centros deberían incorporar. Nos sentimos agradecidos de participar, porque contribuye a crear una sociedad más preparada y consciente".

La jornada ha contado además con un acto institucional en la sede del CRA Oscos, donde se ha presentado al centro como el quinto espacio educativo cardioprotegido de la Comarca Oscos-Eo. Durante el evento, se ha entregado un desfibrilador donado por la empresa Transinsa, con la participación del director general de Salud del Principado, Miguel Ángel Prieto, y otros representantes municipales.