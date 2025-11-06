Navelgas celebra su tradición rural en el Festival del Esfoyón y entrega su galardón al colegio del pueblo

Navelgas (Tineo) vive este sábado su noche más mágica, la del Festival del Esfoyón y Amagosto, que ya va por su vigesimonovena edición. Una celebración declarada fiesta de interés turístico regional con la que se busca reivindicar la tradición de la cultura del maíz, el pan, la sidra y los frutos del bosque, así como reavivar el folclore.

De este modo, Navelgas consigue en una noche mostrar la música y danzas tradicionales, los oficios artesanales, las costumbres de antaño en la zona rural y todo ello aderezado con la degustación de productos típicos del otoño.

Un momento clave es la entrega del galardón “La Panoya de Oro”, que este año recae en el colegio Príncipe Felipe de Navelgas, al que le reconocen así su compromiso con la localidad. “Por su inestimable colaboración en todas las actividades culturales y sociales que tienen lugar en la localidad, siendo un eje de unión entre diferentes generaciones y fomentando en los escolares y sus familias el sentimiento de pertenencia y arraigo a la zona”, destaca la asociación cultural “El Arbedeiro”, organizadores de esta cita otoñal y de la entrega del premio.

Con mucha ilusión reciben el galardón en el centro escolar. Su directora, Lorena Fernández, asegura que “todo el equipo está encantado porque, aunque todo lo que hacemos de colaboración con la comunidad forma parte del aprendizaje y no se hace para buscar reconocimientos, presta que se valore”.

Lorena Fernández pone especial énfasis en reconocer el papel fundamental que desarrolla el conserje del centro, Luis Sanfiz. “Lleva toda la vida implicadísimo con el pueblo y es en quien recae buena parte del trabajo de todas las colaboraciones que realiza el centro con las actividades del pueblo, porque además vive aquí y siempre está disponible para echar una mano”, señala.

Además de la cesión de la instalación para las diferentes actividades del pueblo, Lorena Fernández destaca que desde el centro siempre se motiva al alumnado a formar parte de la vida social de la localidad y de colaborar con todo lo que se organiza. “Intentamos estar en todo lo que se organiza para intentar transmitir al alumnado el sentimiento de comunidad y de pertenencia”, cuenta.

Precisamente, en el Festival del Esfoyón y Amagosto no falta el stand de postres caseros del colegio para recaudar fondos para el viaje de estudios. El bateo del oro también está presente en el centro, donde reciben a la asociación de bateadores “Barciaecus” como previa a las celebraciones del campeonato de la modalidad que se celebra se julio, entre otras cosas.

La velada estará amenizada por el grupo “Triskel”, la bandina “Los Gascones” y el dúo “Juan y Sergio”.