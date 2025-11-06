Pola de Allande celebra un congreso pionero sobre espiritualidad, conciencia y salud
La jornada abordará temas como terapias energéticas, doctrina espírita, kinesiología holística y desarrollo personal en un ciclo de ponencias que se alargarán durante todo el sábado
Pola de Allande vivirá esté sábado una intensa jornada de ponencias con las que se acercará al público al mundo intangible. Se trata del primer congreso internacional de espiritualidad y salud “Vida Infinita”, que organiza Tania Rodríguez Marinas, bibliotecaria de Allande. Los temas que se abordarán en esta cita pionera en Asturias serán terapias energéticas, experiencias cercanas a la muerte, doctrina espírita, kinesiología holística, conciencia, espiritualidad y desarrollo personal.
“Mi objetivo era crear un lugar de escucha directa que dé nuevos enfoques vitales que incite a búsquedas más profundas o ayude a realizarlas si ya se está en ellas”, explica la organizadora, que asegura que en Asturias no se organizan congresos que abarquen estas temáticas y, en su caso, considera que es “necesario que la sociedad lo conozca y que lleve al diálogo normal”.
La jornada comenzará a las 10.30 horas con la inauguración por parte de Tania Rodríguez Marinas y la alcaldesa, Mariví López. Acto seguido comenzarán las ponencias en las que intervendrán Marie & Alain, de Masaje Edén, que abordarán la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, quienes, además, durante la tarde realizarán una terapia en directo de zenitud mental.
También compartirá su experiencia “cercana a la muerte” el músico Pipo Prendes. Petra Peña acercará al público a la doctrina espírita dando una visión de la continuidad de la vida.
Sobre kinesiología holística hablará Luis Arribas, que abordará el origen emocional de las enfermedades. Por último, el doctor en Ciencias químicas, Vicent Guillem, hablará de amor, evolución y sentido de la vida.
En resumen, Rodríguez Marinas señala que lo que se vivirá el sábado en la Casa de Cultura de Pola de Allande será una jornada “llena de conferencias con expertos en lo trascendental e invisible que existe más allá de la realidad física”.
Además, habrá un stand de libros relacionados con la temática que pondrá la librería canguesa Treito.
La entrada es libre hasta completar el aforo y el congreso se alargará hasta las 20.00 horas.
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña