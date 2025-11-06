Pola de Allande celebra un congreso pionero sobre espiritualidad, conciencia y salud

Pola de Allande vivirá esté sábado una intensa jornada de ponencias con las que se acercará al público al mundo intangible. Se trata del primer congreso internacional de espiritualidad y salud “Vida Infinita”, que organiza Tania Rodríguez Marinas, bibliotecaria de Allande. Los temas que se abordarán en esta cita pionera en Asturias serán terapias energéticas, experiencias cercanas a la muerte, doctrina espírita, kinesiología holística, conciencia, espiritualidad y desarrollo personal.

“Mi objetivo era crear un lugar de escucha directa que dé nuevos enfoques vitales que incite a búsquedas más profundas o ayude a realizarlas si ya se está en ellas”, explica la organizadora, que asegura que en Asturias no se organizan congresos que abarquen estas temáticas y, en su caso, considera que es “necesario que la sociedad lo conozca y que lleve al diálogo normal”.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la inauguración por parte de Tania Rodríguez Marinas y la alcaldesa, Mariví López. Acto seguido comenzarán las ponencias en las que intervendrán Marie & Alain, de Masaje Edén, que abordarán la conexión entre cuerpo, mente y espíritu, quienes, además, durante la tarde realizarán una terapia en directo de zenitud mental.

También compartirá su experiencia “cercana a la muerte” el músico Pipo Prendes. Petra Peña acercará al público a la doctrina espírita dando una visión de la continuidad de la vida.

Sobre kinesiología holística hablará Luis Arribas, que abordará el origen emocional de las enfermedades. Por último, el doctor en Ciencias químicas, Vicent Guillem, hablará de amor, evolución y sentido de la vida.

En resumen, Rodríguez Marinas señala que lo que se vivirá el sábado en la Casa de Cultura de Pola de Allande será una jornada “llena de conferencias con expertos en lo trascendental e invisible que existe más allá de la realidad física”.

Además, habrá un stand de libros relacionados con la temática que pondrá la librería canguesa Treito.

La entrada es libre hasta completar el aforo y el congreso se alargará hasta las 20.00 horas.