Tineo se relaja: yoga, meditación y pensamiento positivo para cuidar la salud mental

Un taller de yoga relajante con unos 25 participantes ha inaugurado este miércoles el programa para el cuidado de la salud mental y emocional que pone en marcha la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo. Se trata de un proyecto que acercará a diferentes ámbitos de la sociedad tinetense talleres y técnicas vinculadas al cuidado de la salud mental, que está previsto que se desarrolle de manera indefinida en el tiempo.

“No son acciones puntuales, porque lo que pretendemos es generar hábitos de vida saludables”, explica Marta de la Fuente, responsable de la Escuela de Salud municipal, que señala que se trata de un programa novedoso por abordar "de forma integral la gestión emocional".

Además del yoga relajante, habrá talleres de mejora del sueño y de reducción de la medicación vinculada a este problema, introducción a la meditación y relajación cómo hábito de vida, talleres de emociones y pensamiento positivo, sesiones de apoyo psicológico y actividades sociales que impliquen ejercicio físico para fomentar la participación social "integral e integradora para el cuidado del bienestar emocional".

La edil Karina Peláez, la alcaldesa Montse Fernández y Marta de la Fuente en la presentación del programa de cuidado de la salud mental y emocional. / D. Álvarez

Además de los talleres abiertos a la participación de toda la comunidad, también habrá acciones específicas para llegar a los estudiantes en temas de salud mental y emocional en los centros educativos y un apartado dirigido a la salud laboral en las empresas del concejo, introduciendo este ámbito dentro del programa "Empresalud", que inició su primera acción concreta el pasado mes de mayo en la empresa Cafento con el curso de control y reducción de peso, impartido por el dietista Ramón de Cangas Morán.

Para el desarrollo del proyecto, la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, la Gerencia Sanitaria del Área II, el Servicio de Salud Mental, fisioterapeutas, el centro de salud de Tineo, así como de otros servicios municipales y asociaciones.

Marta de la Fuente, no obstante, asegura que los talleres que se ofrecerán no dependerán exclusivamente de aportaciones externas, sino que ella misma imparte muchas de las formaciones propuestas como es yoga, relajación y meditación o pensamiento positivo.

De hecho, ella fue la encargada de dirigir el primer taller de yoga, al que bautizaron "Yogante Brunch", porque la sesión fue seguida de un desayuno saludable. Cuenta que esta propuesta nació de un proyecto piloto de yoga y relajación que inició hace unos meses y que al comprobar que tenía muy buena acogida se planteó como objetivo darle continuidad para fomentar "la relajación y la meditación como un hábito de vida, de la misma manera que incorporamos una alimentación saludable o el ejercicio físico cada día".

Los participantes agradecen la propuesta, ya que les invita a parar y reflexionar. "Me parece una actividad muy relajante y te ayuda a tomar conciencia de tu cuerpo y de la mente. Ahora con tanta tecnología y con lo rápido que va todo, hay que aprender a frenar un poco", valora Facundo Hurtado.

Durante los miércoles continuarán los talleres "yogantes", en los que podrán participar todas las personas interesadas sin necesidad de inscripción previa.