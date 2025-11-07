Castropol abraza para siempre a Ávila: "El amor a nuestros pueblos sostiene esta alianza"

Un hermanamiento supone mucho más que un papel firmado. Eso demostraron este viernes los representantes de la localidad abulense de Burgohondo y Castropol. Sellaron una alianza forjada por el Foro Comunicación y Escuela, la entidad fundada en el Occidente de Asturias por Luis Felipe Fernández. Mañana harán lo mismo los municipios de Cebreros y Vegadeo.

La escenificación de esta unión, que tuvo su primera parte en Asturias, llegó este viernes a tierras de Ávila acompañada por la música de la rondalla de Burgohondo y de un acto institucional. Además, Burgohondo inauguró un monolito en el parque del Zaire que conmemorará la efeméride. En el acto se contó con presencia de representantes de Asturias, entre ellos el presidente regional del PP, Álvaro Queipo, que acompañaron a parlamentarios regionales abulenses, senadores y alcaldes y diputados de la zona. Todos ellos arroparon a los alcaldes de Burgohondo y Castropol, Francisco Fernández y Francisco Javier Vinjoy, respectivamente, junto con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero.

Asistentes al hermanamiento. / Isabel García

El hermanamiento forma parte del programa de actividades programadas en el XVII Foro Comunicación y Escuela, que lleva por lema "Desarrollo económico y medio rural". Y precisamente el desarrollo rural estuvo muy presente en los discursos de los representantes institucionales, que hicieron del trabajo conjunto entre los municipios su bandera.

El alcalde de Burgohondo aseguró que "la verdadera hermandad no se firma, se siente" y, en este caso, "late con fuerza" a través de una amistad de "más de 25 años" fruto del esfuerzo conjunto de los habitantes de ambos municipios y con la mirada hacia "un futuro optimista". A lo largo de este tiempo se han consolidado los intercambios educativos y se mantiene una unión que ambos territorios tienen a través de una historia marcada por sus "raíces celtas" o la influencia de Alfonso VI, dijo.

El alcalde de Castropol, en un discurso lleno de referencias culturales de Asturias y Ávila, aseguró que el hermanamiento da "continuidad, raíces y alas" a un camino que empezaron juntos y que se ve en "el amor a nuestros pueblos, la gente, la cultura y la juventud", que es "lo que sostiene este hermanamiento". Ya sea mirando al Cantábrico o al Alberche, lo que se deja claro es "la dignidad del trabajo, el respeto a la tradición, la educación y la cultura", afirmó.

La rondalla. / Isabel García

Abogó el alcalde de Castropol por animar a los jóvenes a aprender y formular preguntas, a "mirar el mundo con espíritu crítico", con esa vista puesta en la juventud que tanto tiene que ver con este hermanamiento a través de los intercambios escolares. Y es así porque se quiere que los jóvenes sean conscientes de que con "más respeto y empatía" se transforma "el mundo a mejor". "Burgohondo está dejando huella en Castropol y Castropol empieza a ser una parte del relato cotidiano de Burgohondo", señaló Vinjoy.

El presidente de la Diputación de Ávila hizo un alegato para que el "orgullo de pertenencia" lleve a unir "para siempre a ambas localidades", con un nexo que "se quiere seguir abonando" y en el que la institución provincial tiene su propio espacio con la financiación de los intercambios escolares. Por su parte, el delegado de la Junta de Castilla y León destacó que ambas localidades comparten la misma visión "y el compromiso con el bienestar de los ciudadanos". Lo hizo en un acto que, aseguró, es ejemplo de la cooperación institucional y entendimiento "entre territorios y comunidades autónomas" que comparten preocupaciones como la educación.

La unión entre Ávila y Asturias tendrá mañana una segunda parte con el hermanamiento que tendrá lugar entre Cebreros y Vegadeo y cuyos alcaldes estuvieron presentes en el acto de Burgohondo.