Empieza la obra que cambia (por un tiempo) esta icónica calle de Tapia de Casariego
La intervención prevé la sustitución completa de los servicios básicos, incluyendo las conducciones de agua, el saneamiento y las aguas pluviales: "Esta travesía lleva más de 50 años sin renovarse", afirma el Alcalde
El Ayuntamiento de Tapia de Casariego ha comenzado las obras de renovación integral de la calle Fernando Villamil, en el tramo que va desde la sidrería "La Cubierta" hasta el restaurante "La Marina". Se trata de una actuación incluida en los presupuestos municipales de 2025, con una inversión total de 45.000 euros y un plazo de ejecución estimado de un mes.
Los trabajos comenzaron el martes, 4 de noviembre, y, según explicó el alcalde, el objetivo es que finalicen el plazo estimado, "siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan". En total, se actuará sobre una superficie de 480 metros cuadrados.
La intervención prevé la sustitución completa de los servicios básicos, incluyendo las conducciones de agua, el saneamiento y las aguas pluviales. "Son servicios muy antiguos; esta calle lleva más de 50 años sin renovarse. La traída de agua sigue siendo de fibrocemento y se va a sustituir por nuevas tuberías de polietileno", señaló el regidor.
Mejora de servicios y estética
Una vez finalizada esta primera fase de renovación de servicios, se procederá al pavimentado de la vía. Según el proyecto, se utilizará "una solución de hormigón impreso que imita el adoquín", siguiendo el mismo criterio que otras calles de la zona. "En Tapia tenemos dos tipos de acabado: las avenidas principales con aglomerado asfáltico y aceras de baldosa, y las calles más peatonales o con menor tránsito, como esta, con hormigón impreso a un solo nivel, diferenciando la acera por el color y una calzada de 3,50 metros", explicó el alcalde.
Con esta actuación, el Ayuntamiento busca mejorar la red de servicios urbanos y la accesibilidad, al tiempo que se mantiene la estética característica del casco urbano de Tapia.
