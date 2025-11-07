Luz verde a la obra que dignificará la dársena de Navia: "Es un proyecto ilusionante"

El Ayuntamiento de Navia ha presentado un proyecto "ilusionante" de transformación integral la Dársena y su entorno, una de las zonas más emblemáticas y transitadas de la villa. La actuación buscar recuperar el carácter peatonal, natural y acogedor de este espacio, sin perder su multifuncionalidad.

La alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, destacó la importancia de esta intervención para el presente y el futuro de la villa: "El Paseo Marítimo de Navia es un lugar esencial en nuestro pueblo, un punto de referencia y de paso para todos. Por aquí transitan quienes vivimos aquí y quienes vienen a visitarnos. Es un espacio multifuncional, vinculado a la actividad económica, al paseo, al deporte y a las actividades sociales y festivas", explicó la regidora.

Subrayó que el actual espacio "se ha desnaturalizado y perdido atractivo", y que el objetivo del proyecto es recuperar su esencia y hacerlo más amable, accesible y seguro. "Queremos mantener todas las funcionalidades, pero dándole más protagonismo al peatón. Este proyecto amplía la continuidad del paseo desde la playa hasta el puerto, creando más espacios para estar, disfrutar y compartir. Además, mejora la accesibilidad universal y favorece el uso de la bicicleta, reordenando el tráfico y aumentando la seguridad vial", añadió la regidora.

La actuación cuenta con una subvención de 120.000 euros procedente de fondos europeos, complementada con recursos municipales. El presupuesto total supera los 411.000 euros, una inversión que el Ayuntamiento considera "estratégica" para revitalizar uno de los espacios más representativos de la villa.

Un momento de la presentación, desarrolla en el espacio cultural El Liceo. / Ana M. Serrano

La arquitecta responsable del proyecto, Ana Montalbán Navas detalló en una sesión abierta a la ciudadanía y celebrada en el espacio El Liceo, los aspectos técnicos y urbanísticos más relevantes de la intervención, centrados en la accesibilidad, la vegetación y la integración paisajística: "El diseño busca que la persona que camina mantenga siempre su misma cota, sin tener que subir o bajar bordillos. El peatón tiene prioridad y el tráfico se adapta a él. Queremos un espacio continuo, fluido y seguro", explicó.

Entre los principales cambios, la especialista señaló la creación de aceras amplias y bien definidas, la reordenación del aparcamiento ("no se perderán aparcamientos y estos pasarán a estar en línea"), la instalación de nueva iluminación pintada en tonos blancos para integrarse visualmente con las barandillas, y la incorporación de zonas ajardinadas que separan el tránsito peatonal del rodado.

Público atento durante el acto. / Ana M. Serrano

"El paso de vehículos mantiene su anchura de siete metros, pero el entorno gana en orden y armonía. Los pasos de peatones se reubican para alinearse con el flujo natural de quienes caminan, con pavimentos accesibles y señalización táctil. Además, se introduce un sistema de coexistencia con prioridad peatonal", explicó.

Alfombra peatonal

Uno de los elementos más distintivos del nuevo paseo será la llamada "alfombra peatonal" una superficie continua de hormigón texturizado que unifica el espacio y genera una estética amable.

La arquitecta explica a los asistentes a la presentación datos del proyecto. / Ana M. Serrano

"Queremos resignificar la zona del puerto, convertirla en un mirador y en un lugar donde apetezca quedarse. Incorporamos bancos, zonas verdes, tres palmeras en la zona más cercana a la ría y una vegetación variada de bajo mantenimiento que aportará color y vida durante todo el año", añadió la arquitecta.

5.385 metros cuadrados

En total, la intervención abarca 5.385 metros cuadrados, duplicando el espacio peatonal previo hasta los 2.640 metros cuadrados y aumentando las superficies permeables, que pasarán de 12 a 209 metros cuadrados, gracias a un sistema de drenaje sostenible que permite la infiltración del agua de lluvia, según los datos de la arquitecta.

"El proyecto apuesta por la sostenibilidad ambiental, con materiales duraderos, vegetación autóctona y un mobiliario moderno y funcional. Hemos diseñado un paseo que sea bello, accesible y amable, pero también responsable con su entorno", destacó la proyectista.

Tanto la Alcaldesa como la arquitecta coincidieron en que se trata de una actuación que combina "funcionalidad, estética y sostenibilidad", y que sirve para convertir un sitio "en un lugar". "Tenemos muchísima ilusión en este proyecto. Creemos que va a ser un gran beneficio para Navia y para todos los que la disfrutamos cada día", concluyó la alcaldesa. Las obras empezarán en breve.