Paso decisivo en Luarca para solucionar el problema de la turbidez del agua

El Ayuntamiento de Valdés ha dado un paso definitivo para resolver uno de los problemas más antiguos del concejo: la turbidez y coloración del agua de Luarca y su entorno. Tras un largo trabajo conjunto con el Principado y con CADASA (Consorcio de Aguas de Asturias), el municipio se sitúa, en palabras del alcalde Óscar Pérez, "en la parrilla de salida para abordar una solución estructural que garantice un suministro estable y de calidad".

La comisión delegada de CADASA, presidida por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha dado ya luz verde a la licitación del proyecto de la obra que conectará la capital de Valdés y los pueblos cercanos con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Arbón. El proyecto "incluye nuevas tuberías desde el sur de Luarca hasta Villapedre (Navia) y la construcción de un depósito de mil metros cúbicos en Fontoria, lo que garantizará un caudal de 31 litros por segundo, suficiente para abastecer a cerca de 9.000 habitantes", advierte el Principado.

Desarrollo urbanístico seguro

Según explicó el regidor valdesano, el acuerdo permitirá cerrar el grifo de captación de Paladeperre y abrir el abastecimiento desde la red de CADASA, lo que asegurará "un suministro constante, con presión adecuada y una calidad óptima del agua".

"Para nosotros es un paso definitivo, porque después de mucho trabajar en esta línea con el Principado y con CADASA, alcanzamos un punto de colaboración que nos permite resolver un problema histórico", destacó Pérez. Al mismo tiempo, esta paso garantiza que se pueda continuar con el desarrollo urbanístico: "Podemos seguir construyendo y creciendo con seguridad".

El inicio de obras, en 2026

Los plazos administrativos previstos sitúan el inicio de las obras a lo largo de 2026. Una vez completadas, se pondrá fin a un problema que se remonta a 1956, cuando comenzaron los episodios de turbidez en el suministro local, según los datos del Ayuntamiento.

"Estamos hablando de una mejora que no solo garantiza calidad y estabilidad, sino que moderniza la gestión del agua en Valdés", concluyó el alcalde.