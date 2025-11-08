Fallece un pescador en Valdés, entre las playas de Barayo y Sabugo, traer caer al agua

Trágico suceso en Valdés. Un pescador ha sido rescatado sin vida este sábado, tras caer al agua por causas que de momento se desconocen. El accidente se produjo entre las playas de Barayo y Sabugo, en la zona del Cabo del Cuerno, sin que los servicios de emergencia pudiesen hacer nada por él.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.25 horas. En la llamada se indicó que había un hombre flotando en el agua, que había sufrido una caída y que no podían sacarlo del agua. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y a tres bomberos del SEPA con base en Castropol, además de informar a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó la UVI Móvil de Jarrio.

A las 12.10 horas, el equipo de rescate ya había sacado del agua al afectado y trasladado al aparcamiento de la playa de Otur. El varón estaba fallecido y la Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

Precisamente, este sábado Asturias estaba en alerta amarilla hasta las 12.00 horas por fuerte oleaje.