La Fundación Edes suma apoyos: la Sociedad Española de Nefrología aporta 13.000 euros a su proyecto social en el Occidente

La Fundación Edes, de Tapia de Casariego, ha recibido una donación de 13.000 euros de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). El pasado año, la entidad decidió comenzar a dedicar parte del rendimiento que genera la celebración de sus congresos en la provincia que lo acoge. Una idea que surgió a raíz de la catástrofe causada por la DANA en Valencia en 2024. Precisamente, una semana después del suceso se celebraba el congreso de Nefrología en Valencia. Entonces se decidió destinar una parte de los beneficios del congreso a los damnificados por la DANA y establecerlo como una acción social anual.

Este año el congreso se celebró en Oviedo, de ahí que el dinero se destinase a un colectivo asturiano. Sobre la mesa hubo varias propuestas, pero finalmente se decantaron por favorecer el proyecto que lleva a cabo la fundación tapiega por la inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural.

“Nos parece que realizan una función fundamental para apoyar a las personas con discapacidad en una zona muy rural como es el occidente de Asturias”, señala el presidente de la entidad Emilio Sánchez, jefe de Nefrología en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que conocía el trabajo de la asociación, puesto que Tapia de Casariego es el lugar que elige para pasar el verano.

Una donación que sorprendió a la fundación y que su presidente, Antonio García, reconoce que es “muy importante porque somos una entidad sin ánimo lucro, que atiende al colectivo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y las necesidades de sus familias para mejorar su calidad de vida y sus oportunidades”. Una labor que para desarrollarla confiesa que tienen que buscar financiación “hasta debajo de las piedras”. Así que recibir esta importante donación les sirve para contar con ese capital propio que les permite cofinanciar sus proyectos.

García asegura que van a aprovechar “al máximo esta donación”. De hecho, añade que ya tienen destino para el dinero porque estaban pendientes de conseguir presupuesto para acabar de financiar los programas que están desarrollando de Empleo y Formación para el empleo, así como Apoyo al entorno y a las familias, algo de lo que ahora ya no tendrán que preocuparse.

“Estamos muy agradecidos a la SEN, además esto es un ejemplo de que entre las organizaciones hay este apoyo y responsabilidad social corporativa, que al final se traduce en que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas”, concluye.

Además, la Fundación Edes se ofreció para poder ayudar a organizar una jornada divulgativa sobre salud renal en Tapia de Casariego.

Precisamente, el proyecto económico y social El Cabillón, impulsado por Edes, se llevó el premio “Empresa con Mayor Impacto Social” en la segunda edición de los premios "Empresa del Año Banco Sabadell" que organiza LA NUEVA ESPAÑA.