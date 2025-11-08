“Os Mismos de Sempre” vuelven a conseguir una recaudación de récord: 20.000 euros para la investigación del cáncer

La solidaridad en Tapia de Casariego, animada por las actividades que organiza la asociación benéfico cultural “Os Mismos de Sempre” (OMDS), sigue creciendo. Este año el colectivo ha hecho entrega al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) de un total de 20.000 euros, una cifra que de nuevo vuelve a ser de récord.

El año pasado habían conseguido ya alcanzar los 18.000 euros, cuando en los previos venían logrando recaudar cantidades que rondaban los 10.000 euros. Fue el éxito de la “Patoleada solidaria” la que marcó la diferencia en 2024, con la celebración de su primera edición, y que se ha vuelto a repetir en la edición de este verano.

Además, Isabel Cuervo, presidenta del colectivo, destaca que en esta ocasión para llevar a cabo la “Patoleada solidaria” contaron con la colaboración de muchos vecinos y colectivos como la Asociación de Muyeres de Serantes que se encargaron de preparar a los patitos de goma vendidos para recaudar los fondos, que iban personalizados con un gorro y un pañuelo. “Nos presta mucho que el proyecto crezca y que la gente se involucre, al final nosotros somos un puente para gestionar la recaudación”, reconoce.

De hecho, ya están trabajando en la tercera edición de la cita veraniega y están comenzando a impartir los talleres para que la gente que quiera colaborar tenga tiempo suficiente para realizar el atuendo que llevará el patito de goma del próximo año. “Mucha gente nos mostró interés por participar en los talleres, al final si puedes contribuir en algo que se organiza en tu pueblo y que sea para una acción social, en este caso para destinar a la investigación, la gente se siente reconfortada e ilusionada”, señala.

Además, Cuervo apunta que a la entidad a la que destinan el dinero le merece “mucho respeto”. “Tenemos un vínculo muy especial con ellos, los visitamos cada dos años y allí podemos ver cómo se aplica el granito de arena que aportamos y vuelves con mucha fuerza para seguir organizando cosas”, destaca.

Precisamente, fue este viernes por la tarde cuando una representación del colectivo visitó el IUOPA para realizar la entrega de forma personal del donativo y allí pudieron saber que en esta ocasión el dinero irá destinado al desarrollo de proyectos de investigación.

Otras vías de recaudación para la entidad investigadora es el carnaval de verano, la venta de lotería y las galas navideñas. Una cita que vuelve este año con la segunda edición de una gala inclusiva en la que participarán los usuarios de la Asociación Fraternidad. “Ya estamos ensayando y preparándola y es muy especial trabajar con Fraternidad”, confiesa. El resultado final se podrá ver en el auditorio de Tapia de Casariego los días 27 de diciembre y el 4 de enero, a las 18.00 horas.