Vegadeo brilla en la tierra de Adolfo Suárez: "Es un legado para nuestros hijos", asegura el alcalde del concejo del Occidente tras el hermanamiento con Cebreros

La localidad abulense de Cebreros y el concejo asturiano de Vegadeo escribieron este sábado un capítulo más, e importante, de su propia historia y también de la común que les unió hace 25 años. Lo hicieron formalizando el hermanamiento que se inició el pasado abril cuando una comitiva cebrereña encabezada por el alcalde, Pedro José Muñoz, viajó hasta el Occidente para dar los primeros pasos en una alianza, establecida ayer durante un acto institucional celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento del municipio castellano en el que ambos alcaldes rubricaron el hermanamiento de ambos municipios. Lo hicieron ante testigos de excepción: el presidente del Principado, Adrián Barbón, y de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas. No en vano es la educación la que hace 25 años unió a ambas localidades gracias al Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo.

"Estamos escribiendo la historia de un legado que vamos a dejar a nuestros hijos", afirmó el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. "Es un día histórico para ambos municipios", añadió. El Regidor se remontó a los orígenes de este vínculo, que surgió hace un cuarto de siglo a raíz de que el empresario abulense Aurelio Delgado, editor de "Diario de Ávila" en aquella época, conoció por casualidad el proyecto educativo que el docente castropolense Luis Felipe Fernández estaba desarrollando en Ibias (Asturias).

Por la izquierda, Pedro José Muñoz y César Álvarez, con la Carta de Hermanamiento, ayer, en el Ayuntamiento de Cebreros. | ISABEL GARCÍA / Isabel García

Como un día "especial" calificó la consejera de Educación de Castilla y León el hermanamiento, que "consolida la relación de afecto y el compromiso mutuo" de ambos territorios y que, destacó, "une y siembra futuro" a partir del ámbito de la educación. Destacó igualmente Lucas como este hermanamiento, y también el Foro Comunicación y Escuela que posibilita los intercambios recíprocos de alumnos asturianos a tierras abulenses y viceversa, "ha conseguido tender puentes" entre ambas comunidades.

"Este hermanamiento representa de forma formal lo que ya se ha unido", apuntó por su parte el presidente del Principado, que tuvo palabras de agradecimiento para Luis Felipe Fernández, también presente en el acto, y que fue quien puso en marcha este proyecto. "Entendió que vivir en el entorno rural no podía significar tener menos derechos y conexión a la educación y la cultura", dijo. Y remarcó que el intercambio entre escolares abulenses y asturianos "nos ha permitido reivindicar que en el mundo rural también es importante el construir".

Barbón, que se confesó admirador de Adolfo Suárez, nacido en Cebreros, además de un gran conocedor del político. Y aprovechó el acto para reivindicar la figura del expresidente del Gobierno, afirmando que "en el contexto en el que vivimos su voz es más importante que nunca". Es más, mostró su preocupación por el ambiente "tóxico" que existe de "la M-30 hacia dentro". "El debate político está muy bien, es muy sana la discrepancia, pero siempre desde el respeto", aseguró el socialista asturiano.

La placa conmemorativa de la unión, en la Casa Consistorial de la localidad abulense. / Isabel García

"La educación es el motivo fundamental que nos une", destacó por su parte el alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz. Y dijo que el hermanamiento lleva implícita "la responsabilidad de que no solo abarque lo que es educación". Un hermanamiento similar sellaron el viernes Vegadeo y Burgohondo, otro municipio abulense. "Para nosotros esta unión representará a partir de ahora mucho más y haremos lo posible por cuidarla y porque cuando pasen los años los chavales de este municipio sepan que hubo unas corporaciones que hicieron lo posible para que tuviesen un contacto real, no virtual, con otros chavales de otros lugares de un lugar tan bonito como el Principado de Asturias", afirmó el regidor cebrereño. También contó este acto con la presencia del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, que destacó que gracias a este hermanamiento "hablamos de lo que nos une". También estuvo Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.

Tras la firma de la Carta de Hermanamiento por parte de ambos alcaldes se procedió a descubrir una placa en el Ayuntamiento de Cebreros que recuerda los 25 años del Foro Comunicación y Escuela y posteriormente, y con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Música, se inauguró un monolito junto al Museo de Adolfo Suárez y la Transición en recuerdo de la unión.