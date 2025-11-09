El colegio de Coaña celebra con una gran fiesta su 50.º aniversario: "Nuestro centro sigue siendo un faro"

El colegio público Darío Freán Barreira de Coaña despidió los actos de su 50.º aniversario con la celebración de una emotiva jornada llena de reencuentros. Unas 400 personas quisieron sumarse a la celebración, tanto antiguos alumnos, docentes y trabajadores, como los actuales.

Precisamente, los escolares tuvieron un papel protagonista en el evento al ser los encargados de recibir a los invitados y de guiarlos por las estancias del colegio, invitándolos a perderse en los álbumes de fotos del centro y a dejar sus recuerdos plasmados en un libro de firmas.

En el acto central, la directora del colegio Mariluz Álvarez recordó que hace cincuenta años "en el entorno rural la escuela era mucho más que un espacio de enseñanza, era el alma del pueblo, un punto de encuentro y el lugar donde se compartían ilusiones y se forjaban amistades". Además, hizo hincapié en su papel como garante de la igualdad de oportunidades para todos y recordó que la educación pública "no entiende de distancias, de lugares ni de tamaño".

La fiesta de aniversario en el patio del colegio Darío Freán. / R. D. Á.

Álvarez también destacó el papel fundamental del colegio en la actualidad: "En tiempos en que la despoblación y los cambios sociales amenazan la vida rural, nuestro colegio sigue siendo un faro que ilumina, une y da sentido a la comunidad".

Aunque la celebración habla de la historia del centro, la directora quiso vincularla a que se convierta "en un impulso hacia adelante, que nos anime a seguir creando proyectos, aprendiendo y creciendo juntos".

Las familias del centro, muy involucradas en la celebración a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) valoran la importancia del centro educativo del concejo en el que hay 191 alumnos este curso. "Es un colegio que es familia, prácticamente nos conocemos todos, tiene unos valores y un trato muy buenos", destaca la presidenta de la AMPA, Alejandra García, que detalla como se han volcado muchas personas con la celebración: "Participó gente que hacía treinta años que no había vuelto a entrar en el colegio".

La celebración comenzó a las 13.30 horas y contó con la participación del chef Elio Fernández, del restaurante Ferpel Gastronómico de Ortiguera, en Coaña, con una Estrella Michelin, que se encargó del catering para todos los asistentes. Él también es padre de alumnos y el centro le agradeció su disposición. También hubo música en directo hasta pasadas las siete de la tarde.