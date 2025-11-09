El colegio de Coaña celebra con una gran fiesta su 50.º aniversario: "Nuestro centro sigue siendo un faro"
Unas 400 personas asisten a la emotiva celebración del medio siglo de vida del Darío Freán, que estuvo marcada por los reencuentros
El colegio público Darío Freán Barreira de Coaña despidió los actos de su 50.º aniversario con la celebración de una emotiva jornada llena de reencuentros. Unas 400 personas quisieron sumarse a la celebración, tanto antiguos alumnos, docentes y trabajadores, como los actuales.
Precisamente, los escolares tuvieron un papel protagonista en el evento al ser los encargados de recibir a los invitados y de guiarlos por las estancias del colegio, invitándolos a perderse en los álbumes de fotos del centro y a dejar sus recuerdos plasmados en un libro de firmas.
En el acto central, la directora del colegio Mariluz Álvarez recordó que hace cincuenta años "en el entorno rural la escuela era mucho más que un espacio de enseñanza, era el alma del pueblo, un punto de encuentro y el lugar donde se compartían ilusiones y se forjaban amistades". Además, hizo hincapié en su papel como garante de la igualdad de oportunidades para todos y recordó que la educación pública "no entiende de distancias, de lugares ni de tamaño".
Álvarez también destacó el papel fundamental del colegio en la actualidad: "En tiempos en que la despoblación y los cambios sociales amenazan la vida rural, nuestro colegio sigue siendo un faro que ilumina, une y da sentido a la comunidad".
Aunque la celebración habla de la historia del centro, la directora quiso vincularla a que se convierta "en un impulso hacia adelante, que nos anime a seguir creando proyectos, aprendiendo y creciendo juntos".
Las familias del centro, muy involucradas en la celebración a través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) valoran la importancia del centro educativo del concejo en el que hay 191 alumnos este curso. "Es un colegio que es familia, prácticamente nos conocemos todos, tiene unos valores y un trato muy buenos", destaca la presidenta de la AMPA, Alejandra García, que detalla como se han volcado muchas personas con la celebración: "Participó gente que hacía treinta años que no había vuelto a entrar en el colegio".
La celebración comenzó a las 13.30 horas y contó con la participación del chef Elio Fernández, del restaurante Ferpel Gastronómico de Ortiguera, en Coaña, con una Estrella Michelin, que se encargó del catering para todos los asistentes. Él también es padre de alumnos y el centro le agradeció su disposición. También hubo música en directo hasta pasadas las siete de la tarde.
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan