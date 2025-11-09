Un ganadero jubilado de 77 años que sentía "devoción" por el mar, el fallecido en Valdés mientras pescaba

Trágico suceso en Valdés. Un pescador perdió la vida esté sábado tras caer al agua por causas que de momento se desconocen. Según indican los servicios de emergencia, el accidente se produjo entre las playas de Barayo y Sabugo, en la zona del Cabo del Cuerno, sin que los servicios sanitarios pudiesen hacer nada por él.

El fallecido resultó ser vecino del pueblo de La Degollada, de la parroquia de La Montaña, en el concejo de Valdés. La noticia cayó en la pequeña población como un jarro de agua fría. El fallecido, F. M. G. Á., tenía 77 años y era aficionado a la pesca "desde siempre". No obstante, su oficio estuvo vinculado al campo. Había continuado con la ganadería heredada de sus padres en la localidad valdesana.

A pesar de ser un hombre de campo, quienes lo conocieron bien aseguran que sentía auténtica "devoción" por el mar. Era un pescador muy aficionado desde años atrás, pero más asiduo si cabe desde que le llegó la jubilación. Recuerdan sus allegados que comenzó siendo un pescador de río y que incluso llegó a tener una lancha en el embalse de Arbón, en el límite de los concejos de Villayón y Coaña, donde había pasado muchas jornadas pescando.

Sus vecinos lamentan su fallecimiento y aseguran que lo van "a echar mucho de menos en el pueblo", ya que añaden que era "un gran vecino". La fatalidad ha hecho que la gran afición de este vecino de un pueblo del interior del concejo valdesano, la pesca, le haya acabado costando la vida.

No ha trascendido lo que pudo ocurrir en el momento de la fatal caída del pescador al mar. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.25 hora de ayer. En la llamada se indicó que "había un hombre flotando en el agua, que había sufrido una caída y que no podían sacarlo del agua".

De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y a tres bomberos con base en Castropol, además de informar a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó la UVI Móvil de Jarrio.

Según los servicios de emergencias, a las 12.10 horas, el equipo de rescate ya había sacado del agua el cuerpo de la víctima y se procedió a su trasladado al aparcamiento de la playa de Otur (Valdés). Una vez en tierra lo único que pudieron hacer los servicios sanitarios fue certificar su fallecimiento, haciéndose cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver la Guardia Civil.

El funeral se celebrará mañana lunes, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Belén de la Montaña. La capilla ardiente estará abierta durante la tarde de este domingo.