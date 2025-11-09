Navelgas consigue viajar al pasado en una noche llena de tradiciones, oficios artesanales y sabores de antaño

Navelgas, en Tineo, volvió a activar su máquina del tiempo para disfrutar de las tradiciones rurales de antaño en su XXIX Festival del Esfoyón y el Amagosto, una cita emblemática del calendario tinetense que está declarada fiesta de interés turístico regional. El barrio de Navelgas de Arriba iluminado solo con la luz de las antorchas es el escenario para dar vida a antiguos oficios artesanales y costumbres en torno a la celebración de la esfoyaza. Una jornada de recuerdos que también sirve para reconocer el trabajo en favor del mantenimiento de las tradiciones con el galardón “Panoya de Oro” que este año recayó en el colegio de la localidad.

“Siempre ha mantenido sus puertas abiertas y eso es algo que lo distingue, convirtiéndose en una parte esencial de la vida del pueblo”, reconoció Alba Iglesias, presidenta de la asociación cultural “El Arbedeiro”, colectivo organizador de la velada junto a la asociación de vecinos San Juan de Navelgas. Además, Iglesias destaca la disposición a colaborar en cualquier actividad de la localidad de su equipo directivo y docentes.

La directora del colegio, Lorena Fernández, fue la encargada de recibir el galardón. Un reconocimiento que aseguró que representa “el cariño, la colaboración y el compromiso compartido entre el colegio y nuestro pueblo” y recordó que siempre han tenido claro que la escuela no es solo un lugar donde enseñar materias, sino también “donde se aprende a querer lo nuestro, nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra historia y, sobre todo, a nuestra gente”.

El festival, también conocido como Noche Mágica, por el ambiente que se genera en las estrechas calles de la localidad consiguió atraer a visitantes de toda Asturias. Entre ellos, se sumaron este año dos asociaciones de autocaravanistas con más 80 autocaravanas llegadas a Navelgas para disfrutar del evento.

La fiesta se disfruta con todos los sentidos y especialmente con el del gusto, ya que permite saborear manjares de siempre: frixuleos, torreznos, bollo con chorizo, castañas asadas, las natas y todo ello acompañado por sidra dulce.