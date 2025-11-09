PP alerta de que la fusión de áreas agravará “el colapso” de Jarrio

“Nos quieren fusionar con un hospital ya saturado”, advierte el presidente del PP, Álvaro Queipo, que este domingo denunció ante las puertas del hospital de Jarrio (Coaña), que fusión de áreas prevista por el Gobierno regional entre Avilés y el Noroccidente “puede agravar aún más la situación de colapso que ya viven los vecinos del área sanitaria I”. Una afirmación que sustenta al asegurar que “el hospital de Avilés no está mejor que el de Jarrio, en algunos servicios está incluso peor”.

El presidente popular, que estuvo acompañado por los alcaldes y alcaldesas populares del Occidente y miembros de las juntas locales del partido, comparó los datos de ambos hospitales: “más de 400 personas esperan una ecografía en Jarrio, frente a 3.200 en Avilés; en primeras consultas, 2.100 pacientes aguardan cita en Jarrio (más de 500 en oftalmología), mientras que en Avilés la cifra supera los 11.000 pacientes, con 900 esperando por oftalmología; en cirugías, más de 1.000 pacientes esperan en Jarrio y 3.000 en Avilés, con más de 200 personas que llevan más de seis meses sin ser atendidas”.

Ante las cifras expuestas Queipo se plantea “cuál es la mejora real que va a notar el paciente del Noroccidente con esta fusión”. Él mismo da la respuesta: “No la hay. Nos están condenando a un peor servicio público sanitario que al resto de los asturianos”.

Vacantes sin cubrir

El líder popular denunció que “el Gobierno socialista del Principado viola de manera sistemática los derechos sanitarios de los vecinos del Noroccidente, al incumplir los plazos de atención que fija el decreto de garantías de espera”. Por ello, hizo un llamamiento a los pacientes a reclamar formalmente sus derechos.

Queipo expuso además que el Hospital de Jarrio mantiene “numerosas vacantes sin cubrir desde hace años, especialmente en especialidades como oftalmología, urología, traumatología y rehabilitación, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse a otros hospitales”. Por ello, considera que “la mejor solución no es una fusión improvisada, sino incorporar los profesionales que faltan. Eso es lo que necesita el área sanitaria I”.

Asimismo, recordó que el PP ya presentó en la pasada legislatura un plan específico para Jarrio, aprobado por unanimidad en la Junta General del Principado, que fue “ignorado completamente por el PSOE”.

Exigencia de rectificación del plan de fusión

La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, subrayó que los municipios del área sanitaria “han trasladado con claridad sus dudas y preocupaciones ante una fusión cuyo alcance ni contenido se ha explicado”.

Por su parte, el portavoz del PP en Vegadeo, Armando Pérez, pidió mejorar la gestión de las citas en el hospital: “Las citas deberían volver a hacerse en papel. Se anulan por teléfono con la promesa de una nueva llamada que nunca llega. Los pacientes quedan en un limbo”, denunció.

Así las cosas, el Partido Popular de Asturias exige al Gobierno del Principado que rectifique su plan de fusión sanitaria, refuerce el hospital de Jarrio con más personal y medios, y garantice la igualdad en el acceso a la sanidad pública para todos los asturianos, vivan donde vivan.

“El Occidente no puede seguir siendo el gran olvidado de la sanidad asturiana. Lo que pedimos es justicia y equidad”, concluyó Queipo.