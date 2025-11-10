El duelo y la muerte, temas centrales en el novedoso congreso de espiritualidad celebrado en Pola de Allande

El duelo y la relación con la muerte se convirtió en uno de los temas centrales del primer Congreso internacional de espiritualidad y salud “Vida Infinita” de Pola de Allande, organizado por Tania Rodríguez Marinas, bibliotecaria de Allande. El evento se desarrolló el sábado en la Casa de Cultura de la capital del concejo con una intensa jornada de ponencias por las que pasaron unas 200 personas interesadas en acercarse al mundo intangible.

“Durante el encuentro se ha generado un vínculo muy especial entre los asistentes, creando un ambiente familiar y un espacio seguro donde cada persona ha podido expresar emociones que habitualmente permanecen contenidas”, valora la organizadora, que destaca que la muerte y cómo vivir el duelo despertó muy interés entre los presentes, convirtiéndose en uno de los temas centrales del encuentro. “Fue abordado desde una perspectiva humana y profunda que ha tocado a todos los presentes”, señala Rodríguez Marinas.

Alain y Marie, de Masaje Edén, durante su ponencia en el congreso allandés. / Cedida a LNE

Las ponencias que se desarrollaron a lo largo de todo el sábado corrieron a cargo de Marie & Alain, de Masaje Edén, que abordaron la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Además, durante la tarde realizaron una terapia en directo de zenitud mental.

También compartió su experiencia “cercana a la muerte” el músico Pipo Prendes y Petra Peña acercó al público a la doctrina espírita dando una visión de la continuidad de la vida.

Sobre kinesiología holística habló Luis Arribas, que abordó el origen emocional de las enfermedades. Por último, el doctor en Ciencias químicas, Vicent Guillem, abordó el tema del amor, la evolución y el sentido de la vida.