Alta demanda para formarse en emprendimiento en las zonas rurales: la Cámara de Comercio anuncia la continuidad del plan de apoyo

La Cámara de Comercio dará continuidad al Plan de Apoyo al Emprendimiento en zonas rurales tras el éxito de su primera edición, en la que se ha acercado a Luarca, Cangas del Narcea y Ribadesella una formación totalmente gratuita para los beneficiarios que aborda conceptos útiles para la creación de un negocio, finalizando el curso con la creación de un Plan de Viabilidad completo.

En Luarca, la primera de las sedes en finalizar la formación, las ideas de negocio de los futuros emprendedores incluían desde la organización de eventos, la fotografía, artesanía, asesoramiento pedagógico, alojamientos de turismo rural, estética o quiromasajes a domicilio. En esta sede fueron 15 alumnos los que asistieron a la formación, financiada por el Principado de Asturias, que se puso en marcha el pasado mes octubre a través de la firma de un convenio entre la Cámara de Comercio y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA). Este lunes recibieron sus diplomas de manos de la directora gerente del SEPEPA, Begoña López; del tesorero de la Cámara, José Ángel García; y del alcalde, Óscar Pérez.

Acto de entrega de los diplomas. / R. D. Á.

No obstante, se habían llegado a inscribir hasta 42 personas para participar en el curso, “una elevada demanda que pone de manifiesto el interés por esta acción formativa pionera”, asevera la Cámara de Comercio. En la elección de los beneficiarios se priorizó a las personas en situación de desempleo, abarcando edades de entre los 26 a los 58 años. Además, los participantes pertenecían a diferentes concejos de la zona noroccidental.

Durante el programa los alumnos recibieron formación en áreas clave como creatividad e innovación, marketing y transformación digital, aspectos legales y fiscales, finanzas, plan de negocio y empleabilidad. Además, cada uno contó con asesoramiento personalizado para desarrollar su idea empresarial en el entorno rural, y al término del curso todos disponen de un Plan de Viabilidad completo.

El curso se desarrolló de forma presencial y para facilitar la asistencia desde distintos puntos, los participantes dispusieron de una beca de 15 euros al día para el desplazamiento.

Desde el 20 de octubre este mismo curso se imparte en Ribadesella, y desde el tres de noviembre en Cangas del Narcea.