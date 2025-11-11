El palacio asturiano que cumple cinco siglos de vida, gracias a que un empresario tinetense lo rescató hace veinte años de las ruinas
El edificio, rescatado de la ruina por el empresario local Benjamín Alba, celebra su 500.º aniversario con una recreación histórica, música y arte
El Palacio de Merás se erige en el centro de Tineo como un gran monumento arquitectónico que atrae todas las miradas. Hace veinte años que el empresario tinetense Benjamín Alba apostó por comprar el edificio, en desuso y prácticamente en ruinas, recuperando una construcción llena de historia que este año cumple sus cinco siglos de vida.
Una historia que está vinculada al temido pirata otomano Barbarroja al que dio muerte el tinetense García Fernández de la Plaza, natural de Ansarás. Una gesta que le valió que el rey Carlos I le concediese los títulos de alférez, noble y capitán, así como un gran botín que invirtió en regresar a su tierra natal y adquirir el actual Palacio de Merás, entonces una casona señorial propiedad de la familia leonesa de los Quiñones. En 1525, con su fallecimiento, hereda la propiedad su hermana Aldonza, esposa de Sancho García de Merás. El matrimonio lo restauró parcialmente, dándole ya un aspecto similar al actual, así como su nombre.
"Al final, la fortuna que García Fernández de la Plaza obtiene tras dar muerte a Barbarroja sirve para adquirir y reformar este palacio”, destaca Benjamín Alba, que ha querido que esta épica historia esté presente en el edificio a través de un mural que preside la recepción del hotel.
Celebración del centenario
La historia del final de Barbarroja también será protagonista de la celebración del quinto centenario, que se celebrará este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el palacio. Entre las múltiples actividades organizadas habrá una recreación, con actores, del momento histórico en el que el tinetense dio muerte al pirata otomano en un duelo que se produjo "en un corral de cabras".
El acto contará además con la participación de la periodista y escritora Isabel San Sebastián y la historiadora y conservadora de museos Alicia Vallina, que se encargarán de narrar la historia del edificio. Además, habrá sorpresas como la proyección de un vídeo en el que se recrea la vida a lo largo de los siglos en el singular edificio y no faltará la música en directo. En total, se esperan unas 300 personas para celebrar los cinco siglos de vida de un edificio que acompañó a la historia de un pueblo.
La construcción albergó un casino, llegó a ser sede del ayuntamiento e incluso un cuartel de las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil española. En la última mitad del siglo pasado se utilizaban distintas dependencias para ofrecer diferentes servicios, hasta que finalmente cayó en desuso.
La reforma que promovió Benjamín Alba lo llevó a convertirse en un hotel, restaurante y cafetería, albergue de peregrinos, además de acoger también un pequeño museo en el que se exponen las más de mil antigüedades reunidas por el padre del empresario, Valentín Alba. Un complejo turístico que hoy en día da trabajo a 22 personas.
Un símbolo para Tineo
“Es un símbolo para Tineo, significa mucho y es importante mantenerlo abierto y darle contenido”, asegura Benjamín Alba, que siempre ha buscado que el edificio fuese un centro de encuentro y de dinamización cultural del concejo.
De hecho, la cultura está muy presente en la celebración del centenario. Conmemoración que se inauguró con la apertura en agosto de las exposiciones “Vacuo”, de Lucas Santiago, y “A fuego y martillo”, de César Castaño, ambos artistas tinetenses, que aún se puede disfrutar hasta el 31 de diciembre.
Asimismo, el pasado mes de octubre acogió una velada lírica y el próximo día 22 será la sede de la celebración del concierto de Santa Cecilia de la banda de música "La Armonía", que ofrecerá una tarde-noche de actuaciones con dúos, tríos, cuartetos y combos de la agrupación. Finalmente, para Navidad, Benjamín Alba aún promete más sorpresas para acabar de celebrar los 500 años del Palacio de Merás.
