El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
La idea de pintar estos murales, que recuerdan a los del famoso artista inglés anónimo, partió de la artista María del Roxo, con raíces familiares en este bella aldea
En la Asturias más profunda y desconocida hay un pequeño pueblo, de tan solo doce habitantes, que está lleno de murales urbanos que parecen pintados por el mismísimo Banksy, ese artista inglés de nombre y rostro desconocido, cuyas obras en la calle llegan a venderse por cifras millonarias.
Sin embargo, en Villaoril, en el concejo de Ibias, el Banksy no es anónimo y es una mujer. Se llama María del Roxo, con raíces familiares en el pueblo, que empezó en 2008 por recrear a varios vecinos, entre ellos sus padres, en un enorme mural en la fachada lateral de un garaje que "estaba feísimo". "Le dije al dueño que, si lo lucía, le hacía un mural para que la entrada al pueblo se viera bonoita", explicó la artista a LA NUEVA ESPAÑA. Y eso hicieron ambos.
Para embellecer el pueblo y fortalecer lazos vecinales
Así empezó todo. En 2022, María del Roxo puso en marcha el proyecto "Érase una vez en Villaoril", una iniciativa artística comunitaria que perseguía, además de fortalecer los lazos vecinales, embellecer el pueblo y su entorno. La artista asturiana se convirtió en un Banksy a cara descubierta.
Las niñas asomadas a la ventana
Empezó incorporando en la ventana de una casa el cuadro de unas niñas, como si estuvieran asomadas. Continuó pintando en la puerta de una casa abandonada, quemada por el sol, a un paisano del pueblo. Siguió inmortalizando a una señora asomada en una puerta partida. Luego a otra mujer barriendo en otra puerta. Y otra más asomada a la ventana bajo un hórreo...
Fruto de esta original acción, Villaoril es hoy una especie de museo al aire libre, en el que los protagonistas son los propios vecinos. Además de pinturas, hay esculturas. Este pueblo, o mejor dicho aldea, se encuentra a dos horas largas de Oviedo, en el bello concejo de Ibias, un gran desconocido para el gran público y en el que se respira paz y naturaleza.
Así es Ibias
Ibias fue una de las grandes reservas de oro del imperio romano y aún hoy conserva las huellas de aquellas explotaciones auríferas. Tierra de castros y cuna de la cultura cunqueira del occidente asturiano, en Ibias puede verse la pizarra negra tan característica de esta comarca, las pallozas o los viñedos de alta montaña, rasgos que acotan su indómita personalidad, cincelada a base de esfuerzo, de emigración y del duro trabajo en las minas de antracita de Tormaleo.
Tierra de dulce y soleado microclima, parte de su territorio es Parque Natural y Reserva de la Biosfera, y son muchas las rutas de senderismo y las actividades en la naturaleza –como la caza y la pesca– que Ibias ofrece al viajero. Especialmente recomendado para aventureros es el descenso en canoa por el Navia o por el Ibias, y también tiene un punto agreste la Ruta de los Puertos, que suma nombres legendarios de la orografía asturiana como el Connio o el Pozo de las Mujeres Muertas.
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande