El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas

En la Asturias más profunda y desconocida hay un pequeño pueblo, de tan solo doce habitantes, que está lleno de murales urbanos que parecen pintados por el mismísimo Banksy, ese artista inglés de nombre y rostro desconocido, cuyas obras en la calle llegan a venderse por cifras millonarias.

Sin embargo, en Villaoril, en el concejo de Ibias, el Banksy no es anónimo y es una mujer. Se llama María del Roxo, con raíces familiares en el pueblo, que empezó en 2008 por recrear a varios vecinos, entre ellos sus padres, en un enorme mural en la fachada lateral de un garaje que "estaba feísimo". "Le dije al dueño que, si lo lucía, le hacía un mural para que la entrada al pueblo se viera bonoita", explicó la artista a LA NUEVA ESPAÑA. Y eso hicieron ambos.

Una de las obras de Villaoril / A. P. P.

Para embellecer el pueblo y fortalecer lazos vecinales

Así empezó todo. En 2022, María del Roxo puso en marcha el proyecto "Érase una vez en Villaoril", una iniciativa artística comunitaria que perseguía, además de fortalecer los lazos vecinales, embellecer el pueblo y su entorno. La artista asturiana se convirtió en un Banksy a cara descubierta.

Una pintura en una casa abandonada / María del Roxo

Las niñas asomadas a la ventana

Empezó incorporando en la ventana de una casa el cuadro de unas niñas, como si estuvieran asomadas. Continuó pintando en la puerta de una casa abandonada, quemada por el sol, a un paisano del pueblo. Siguió inmortalizando a una señora asomada en una puerta partida. Luego a otra mujer barriendo en otra puerta. Y otra más asomada a la ventana bajo un hórreo...

Otra obra que luce en la aldea de Villaoril / María del Roxo

Fruto de esta original acción, Villaoril es hoy una especie de museo al aire libre, en el que los protagonistas son los propios vecinos. Además de pinturas, hay esculturas. Este pueblo, o mejor dicho aldea, se encuentra a dos horas largas de Oviedo, en el bello concejo de Ibias, un gran desconocido para el gran público y en el que se respira paz y naturaleza.

Así es Ibias

Ibias fue una de las grandes reservas de oro del imperio romano y aún hoy conserva las huellas de aquellas explotaciones auríferas. Tierra de castros y cuna de la cultura cunqueira del occidente asturiano, en Ibias puede verse la pizarra negra tan característica de esta comarca, las pallozas o los viñedos de alta montaña, rasgos que acotan su indómita personalidad, cincelada a base de esfuerzo, de emigración y del duro trabajo en las minas de antracita de Tormaleo.

Ibias, un concejo referente en el ámbito rural nacional / Elena Casero

Tierra de dulce y soleado microclima, parte de su territorio es Parque Natural y Reserva de la Biosfera, y son muchas las rutas de senderismo y las actividades en la naturaleza –como la caza y la pesca– que Ibias ofrece al viajero. Especialmente recomendado para aventureros es el descenso en canoa por el Navia o por el Ibias, y también tiene un punto agreste la Ruta de los Puertos, que suma nombres legendarios de la orografía asturiana como el Connio o el Pozo de las Mujeres Muertas.