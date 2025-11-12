Comienzan las obras de reforma de la calle Jovellanos de Puerto de Vega (Navia)

Las obras de mejora de la calle Jovellanos de Puerto de Vega, en Navia, ya han comenzado. El Ayuntamiento ha diseñado un proyecto en varias fases para realizar su renovación integral que incluirá renovación de saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, nueva pavimentación, alumbrado, señalización y mobiliario urbano.

Actualmente se está trabajando en las demoliciones de la calle y la renovación de las infraestructuras de los distintos suministros. Lo que se está realizando por tramos, se ha dividido la calle en tres, para facilitar el paso de peatones y vehículos.

Se prevé que para la tercera semana de diciembre se lleve a cabo la pavimentación del vial y reposición de la señalización y el mobiliario. Una actuación que se desarrollará en toda la calle.