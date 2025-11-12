Una espectacular foto de un cormorán en medio del oleaje en la costa de Cudillero, premiada en un concurso internacional

La fotografía de un cormorán resistiendo el embate de las olas en la costa de Cudillero ha convertido al avilesino Mario Suárez Porras, profesor del colegio de las Dominicas de Oviedo y presidente de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias (AFONAS), en finalista del concurso fotográfico de SEO BirdLife, lo que supone que su imagen formará parte del calendario que la entidad editará para 2026.

“El día que hice la foto era uno de esos días de invierno de los que cada vez hay menos, igual que nieva menos, en la costa también hay menos temporales”, explica Suárez Porras, que detalla que en esa jornada de hace tres inviernos se daban las condiciones idóneas para captar unas “olas espectaculares”. “Había mar de fondo, olas de más de diez metros y mucho viento”, describe. Y en medio de ese temporal marítimo se cruzó un cormorán grande que el fotógrafo consiguió capturar en una artística imagen, casi pictórica que invita a examinarla con detenimiento.

El fotógrafo destaca que la instantánea, a la que tituló "Wild and free", refleja “muy bien las fuerzas de la naturaleza y cómo las aves se tienen que adaptar a los entornos”. Una fotografía, añade, “sin ningún tipo de manipulación digital. Todo mi trabajo lo hago en cámara, con la mínima ayuda de Photoshop”. De hecho, señala que, en los concursos internacionales, como es este caso, “siempre te piden el archivo original, el RAW, para comprobar que no hay clonados, montajes ni excesos de edición”.

Suárez Porras ya obtuvo en 2023 el premio absoluto en el mismo certamen con otra otra fotografía, además de ser finalista en otras ocasiones, como este año. En cuanto a su fotografía, también ha sido premiada en el concurso internacional de Bélgica “Contest Emotion’Ailes”.

Mario Suárez Porras confiesa que le gusta salir a hacer fotos de naturaleza en los días de mal tiempo, como fue el día en que obtuvo esta imagen premiada. Él defiende la tesis de que “el mal tiempo da buenas fotos”.

Algo que argumenta con detalle en un capítulo de su libro “Inspirado por las aves”, que publicó en 2023 y que acaba de reeditar. “Uno de los capítulos del libro se titula precisamente ‘El mal tiempo da buenas fotos’ y está dedicado a la fotografía de aves en condiciones difíciles: temporales de mar, nieve, lluvia, niebla o hielo”, detalla.