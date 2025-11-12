Leiguarda, en Belmonte de Miranda, estrenará el año que viene un sistema de saneamiento y depuración de agua

El pueblo de Leiguarda, en Belmonte de Miranda, está en obras. En él se está instalando una red de saneamiento y depuración de agua de la que carecía previamente. Una actuación que depende de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y a la que se está destinando 862.950 euros.

Los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de diez meses, ya están en marcha y se centran en estos momentos en la construcción del colector principal, del que ya se han ejecutado unos 300 metros.

Además, el proyecto completo incluye la creación de una red de saneamiento que recogerá las aguas residuales de las viviendas y de una depuradora para tratarlas antes de su vertido al arroyo de Ruxinas. Asimismo, se renovará el sistema de abastecimiento y finalmente se tendrá que acometer la pavimentación de los viales de la localidad, puesto que toda la canalización se está realizando a través de los accesos de la localidad.

El tratamiento de las aguas residuales en la localidad se realizaba de forma privada, puesto que cada una las viviendas disponen de fosa séptica o pozo negro, donde se almacena para su posterior vertido en fincas. Por lo tanto, fuentes de la Consejería recalcan que la actuación supondrá “una mejora muy notable en la gestión integral del ciclo del agua y en la protección medioambiental”.

Hasta la localidad se desplazó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, que visitó las obras que se están desarrollando acompañado por el alcalde, Gilberto Alonso. Calvo destacó que se trata de “una obra muy importante” y avanzó que desde el Gobierno se siguen ampliando los recursos para destinar a cooperación local. “El año que viene aumentaremos un 10 por ciento el fondo incondicionado con otro millón de euros largo”, detalló.

Desde la Consejería se detalla que esta intervención forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para reforzar “la resiliencia hídrica del territorio”. En este marco, señalan que la Consejería destina más de 100 millones a infraestructuras hidráulicas y de gestión del agua, “con el objetivo de garantizar servicios adecuados en 56 municipios mediante actuaciones de saneamiento, depuración, abastecimiento y prevención de inundaciones”.

“Estas políticas se alinean con los objetivos del Perte del Ciclo del Agua y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que promueven una gestión más sostenible y eficiente de los recursos”, concluyen.