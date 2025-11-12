Ponencias, talleres y observaciones para todos los públicos: todo lo que ofrece el Encuentro de turismo de estrellas de Allande

El IV Encuentro de turismo de estrellas en Allande vuelve a ofrecer un intenso programa con el que poder acercase a la astrofísica desde diferentes perspectivas. Los días 21 y 22 de noviembre, la Casa de Cultura de Pola de Allande acogerá un ciclo de ponencias, que incluirá también talleres y observaciones del cielo. El eclipse solar estará en el centro de este congreso, puesto que el próximo año, en agosto, se podrá disfrutar de este fenómeno desde Asturias.

De este modo, el sol será el protagonista de la conferencia inaugural, que correrá a cargo de Mohamad Sol, director de Eclipse262728. “Ha realizado su tesis en astrofísica sobre los próximos tres eclipses que serán visibles desde España, en 2026, 2027 y 2028”, detalla la organizadora del evento, la doctora en astrofísica, Lucía González, directora del proyecto Allande Stars, que destaca que a esta ponencia han confirmado su asistencia escolares del colegio de Pola de Allande.

Aniversario de instituciones investigadoras

La tarde del viernes estará dedica a las grandes instituciones investigadoras en el campo de la astrofísica que este año celebran importantes aniversarios: Agencia Espacial Europea (ESA), que celebra sus 50 años, igual que el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CISC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que está en su 40.º aniversario; y el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), que cumple 30 años.

Observación del eclipse pacial solar del pasado 29 de marzo en Pola de Allande. / D. Álvarez

En esta sesión, Juan Ángel Vaquerizo, de la Agencia Espacial Europea, Amanda López y Celia Navas, del Instituto de Astrofísica de Andalucía; David Nespral, del Instituto de Astrofísica de Canarias; y Pablo Arteaga y Sandra Carcedo Estefanía, del Instituto de Física de Cantabria, hablarán sobre los acontecimientos y descubrimientos que han marcado a sus respectivos centros de investigación a lo largo de las últimas décadas. A continuación, participarán en una mesa redonda sobre “El impacto de la astronomía en nuestras vidas”.

La jornada del viernes terminará con una observación nocturna con telescopios gratuita, para la que es imprescindible reservar plaza.

Astroturismo y ecoturismo

El astroturismo en Allande será el protagonista de la mañana del sábado, en la que se hablará del tándem ecoturismo y astroturismo. Se presentarán también las distintas iniciativas que se llevan a cabo desde Allande para promover el turismo de estrellas y los proyectos de investigación para el estudio del Universo y la protección de los ecosistemas nocturnos que se proyectan desde el suroccidente asturiano.

Preparativos para el eclipse de sol

La tarde del sábado será un preparatorio para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Tras unas ponencias introductorias que hablarán en detalle del sol, se pasará a realizar unos talleres que servirán para construir una cámara oscura para observar el eclipse con seguridad y se pasará a realizar una observación solar con telescopios especializados.

El encuentro terminará con el recuento de votos y la elección de los ganadores de la III Ruta del Pincho Astronómico, que se desarrollará durante las dos jornadas por los restaurantes de la villa.

“Juntar a tanta gente del ámbito de la astronomía, de la astrofísica y de la divulgación en Allande es un privilegio, creo que es un evento que está diseñado para todos los públicos y que deberíamos disfrutarlo y aprovechar que lo tenemos en la zona rural”, defiende Lucía González.