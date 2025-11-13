Un dron con cámara térmica, última baza para encontrar a Tomasín tras caer la noche en el tercer día de búsqueda (sin resultado) en los montes de Tineo

Ha caído la noche en el tercer día de búsqueda de Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín", y siguen sin hallar rastro de él en los montes de Tineo. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha anunciado la utilización de una nueva baza para poder continuar con la búsqueda pese a la falta de luz y ha decidido desplegar este jueves su dron con cámara térmica nocturna para sobrevolar el complicado terreno donde se cree que ha desaparecido el conocido popularmente también como "rambo de Tineo".

Este medio tecnológico se suma a los ya ampliamente desplegados durante tres jornadas del dispositivo activado después de que la familia de "Tomasín" denunciase su desaparición. Llevaban días sin saber nada de él ni verlo por la casa familiar de La Llaneza, donde vivía desde que salió en prisión de 2017. Nadie conoce como él los montes de la zona, donde permaneció fugado de la Guardia Civil durante 53 días tras matar a su hermano en 2011, en un caso que le hizo saltar a la fama con el apodo del "rambo de Tineo".

Desde el SEPA, han informado de que "el dispositivo de rastreo finalizará este jueves con un barrido, de casi un kilómetro y medio de terreno, en el que se empleará la visual térmica nocturna de uno de los drones de Bomberos de Asturias". Un plan que han activado para poder alargar la búsqueda tras caer el sol y después de una jornada en la que "se ha rastreado la zona de La Llaneza hacia La Espina, sin resultados". Junto al SEPA, la Guardia Civil también tiene un gran despliegue de medios en la zona.

Para este viernes, en caso de que finalmente se confirme el final de la tercera jornada de búsqueda de Tomasín, "está previsto reunirse en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la Casa del Puerto con efectivos de Bomberos de Asturias, Jefe de Zona Suroccidental y efectivos de los parques de Tineo, Ibias y Cangas del Narcea, unidad canina y unidad de drones, además de la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, Guardia Civil, Agentes del Medio Natural y Voluntarios de Agrupaciones Municipales de Protección Civil". El objetivo es "sectorizar la zona para las tareas de rastreo", que hasta el momento han resultado infructuosas.