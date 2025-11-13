Herida una mujer en una colisión entre dos vehículos a la entrada de Tineo

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico en la AS-217 a la salida de Tineo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la afectada ha sido evacuada en UVI Móvil al Hospital de Cangas del Narcea

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.09 horas. En la llamada se indicaba que se había producido un accidente en el que estaban implicados dos vehículos. Una persona no podía salir de uno de ellos. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del SEPA del parque tienetense con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.

Imagen del accidente / LNE

Una vez en la zona, los bomberos procedieron a inmovilizar a la persona afectada y la extrajeron del interior del automóvil con la tabla de rescate. Tras finalizar la intervención los efectivos retiraron del lugar a las 11.51 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU que además de la UVI Móvil canguesa, también activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Tineo.