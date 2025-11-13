Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una mujer en una colisión entre dos vehículos a la entrada de Tineo

La víctima tuvo que ser excarcelada y fue evacuada al Hospital de Cangas del Narcea

Imagen del accidente

Imagen del accidente / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico en la AS-217 a la salida de Tineo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la afectada ha sido evacuada en UVI Móvil al Hospital de Cangas del Narcea

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.09 horas. En la llamada se indicaba que se había producido un accidente en el que estaban implicados dos vehículos. Una persona no podía salir de uno de ellos. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del SEPA del parque tienetense con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.

Imagen del accidente

Imagen del accidente / LNE

Una vez en la zona, los bomberos procedieron a inmovilizar a la persona afectada y la extrajeron del interior del automóvil con la tabla de rescate. Tras finalizar la intervención los efectivos retiraron del lugar a las 11.51 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU que además de la UVI Móvil canguesa, también activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Tineo.

Nueva condena para el padre acusado de violar a sus dos hijas en Gijón y que se dio a la fuga: 15 años por agredir sexualmente a su hija mayor

El discurso de Guille Rosas: “Disfruto muchísimo viviendo en Mareo. No nos damos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en Gijón"

El grupo vasco Tekpolio adquiere la compañía gijonesa de transformación del vidrio Cristal Norte

La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro

Los monumentos prerrománicos del Naranco (al fin) estarán conectados por una senda: esto es lo que costará unir Santa María con San Miguel de Lillo

El reestreno del puente "latente" de Lena: se abre a la circulación un paso elevado de la Pola que estuvo cerrado un cuarto de siglo

Crónicas desde Alemania: El ocaso de Elvis Costello en la ciudad del automóvil en crisis

La nueva generación de los Kennedy da el salto a la política

