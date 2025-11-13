El mejor alojamiento de España en la naturaleza está en este pueblo asturiano: entre imponentes montañas y valles verdes, y donde puedes ver "fauna salvaje desde la ventana"

Dormir en este rincón de Asturias es un auténtico sueño. Un refugio perfecto para desconectar, alejarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. ¿Dónde? En el corazón del Parque Natural de Somiedo. Los apartamentos rurales La Pornacal son seis coquetas casas de piedra con chimenea, terraza con corredor y una vistas de espectáculo. "Incluso se puede ver la fauna salvaje desde la ventana. Una pasada", aseguran los clientes. Y es que, entre otras cosas, Somiedo es tierra de osos, una especie que en los últimos años se ha recuperado, sumando más población.

Los apartamentos La Pornacal, seleccionadas por la Red de Glampings en España como uno de los mejores alojamientos en la naturaleza de España para este otoño, son esas casas de abuela y de pueblo en los que se respiran una paz infinita. Se encuentra en el pueblo de Villar de Vildas, con unos 60 habitantes, que es famoso por sus teitos, las contrucciones típicas de Somiedo, antiguas cabañas de ganaderos. En 2004 fue galardonado con el premio "Pueblo Ejemplar" de Asturias y en él estuvieron los Reyes de España.

Mini apartamentos

La Pornacal consta de seis casas, todas ellas de un dormitorio, menos una que tiene dos habitaciones y capacidad para cuatro personas. Según recoge su página web, son alojamientos que "combinan el encanto de la arquitectura tradicional con el confort moderno, ofreciendo una experiencia auténtica e inolvidable".

La opinión de los clientes

Así hablan sus clientes de ellos. "La casa es preciosa con vistas espectaculares donde incluso se puede ver fauna salvaje desde la ventana, Una pasada!! Dani el chico qué lo lleva era super amable y estaba disponible si lo necesitabas para cualquier cosa. Las camas super cómodas y todo en general super rústico y acogedor. Sin duda lo recomiendo si vas buscando paz, naturaleza y tranquilidad", escribe uno. "Para descansar ideal dentro de Somiedo en un lugar rural y con paisajes increíbles. 150% recomendado", comenta otro. "Lugar de una belleza incomparable, perfecto para hacer rutas, relajarse, etc. Los apartamentos son muy bonitos y confortables", señala otro.