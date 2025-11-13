Vegadeo, con el vino: programa y objetivos de la feria que celebra su segunda edición
El certamen suma este año el apoyo de la Asociación de Comerciantes
Vegadeo volverá a brindar por la cultura del vino este sábado, 15 de noviembre, con la celebración de la II Feria del Vino, una cita organizada por el Ayuntamiento que reunirá a bodegas, distribuidores y amantes del vino en el recinto ferial en horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas. La entrada será gratuita.
El objetivo del encuentro, según explican desde el Consistorio, es promocionar "la cultura del vino y apoyar a los productores, ofreciendo un espacio para la promoción, la venta directa y la presentación de productos en un ambiente festivo y acogedor".
Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de vinos procedentes de diferentes zonas, acompañados de puestos de alimentación y animación musical que completarán la experiencia.
Presentación de historias y filosofías
Entre las 16:00 y las 19:00 horas, las bodegas participantes dispondrán de un espacio de presentación para dar a conocer su historia, filosofía y características de sus vinos mediante catas comentadas o charlas breves, abiertas al público. Esta segunda edición cuenta con la colaboración de CAR Alimentación y de la Asociación de Comerciantes de Vegadeo (ASCOVE), que se suman a la iniciativa para reforzar la oferta comercial y turística del concejo durante el fin de semana, algo que agradece el gobierno local.
Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a acercarse al recinto ferial para disfrutar de la jornada. Además, añaden un teléfono para las posibles dudas 687 05 26 54.
