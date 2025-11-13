Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vegadeo, con el vino: programa y objetivos de la feria que celebra su segunda edición

El certamen suma este año el apoyo de la Asociación de Comerciantes

Actividad pasada en el recinto ferial de Vegadeo, donde se celebrará el certamen del vino.

Actividad pasada en el recinto ferial de Vegadeo, donde se celebrará el certamen del vino. / T. C.

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Vegadeo

Vegadeo volverá a brindar por la cultura del vino este sábado, 15 de noviembre, con la celebración de la II Feria del Vino, una cita organizada por el Ayuntamiento que reunirá a bodegas, distribuidores y amantes del vino en el recinto ferial en horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas. La entrada será gratuita.

El objetivo del encuentro, según explican desde el Consistorio, es promocionar "la cultura del vino y apoyar a los productores, ofreciendo un espacio para la promoción, la venta directa y la presentación de productos en un ambiente festivo y acogedor".

Durante toda la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de vinos procedentes de diferentes zonas, acompañados de puestos de alimentación y animación musical que completarán la experiencia.

Presentación de historias y filosofías

Entre las 16:00 y las 19:00 horas, las bodegas participantes dispondrán de un espacio de presentación para dar a conocer su historia, filosofía y características de sus vinos mediante catas comentadas o charlas breves, abiertas al público. Esta segunda edición cuenta con la colaboración de CAR Alimentación y de la Asociación de Comerciantes de Vegadeo (ASCOVE), que se suman a la iniciativa para reforzar la oferta comercial y turística del concejo durante el fin de semana, algo que agradece el gobierno local.

Desde el Ayuntamiento animan a vecinos y visitantes a acercarse al recinto ferial para disfrutar de la jornada. Además, añaden un teléfono para las posibles dudas 687 05 26 54.

