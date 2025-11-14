El Ayuntamiento de Coaña sube un tres por ciento la tasa de basura para ajustar el presupuesto municipal

El Ayuntamiento de Coaña ha aprobado esta semana en pleno extraordinario el presupuesto municipal para el próximo ejercicio, que asciende a 3.286.855 euros. La principal novedad será la subida del tres por ciento en la tasa de basura, una medida que, según explicó la alcaldesa, Rosana González, responde al incremento del coste del servicio que presta COGERSA.

"Esta actualización viene motivada por la subida en la facturación de COGERSA y es necesaria para mantener el equilibrio del presupuesto sin comprometer otros servicios", explicó la regidora, que destacó que el resto de tasas e impuestos se mantendrán congelados, incluido el IBI y la viñeta.

Cuentas "equilibradas y realistas"

El presupuesto fue aprobado con los votos favorables del equipo de gobierno, del PP, y la abstención de la oposición, es decir, la bancada socialista. La alcaldesa defendió que se trata de unas cuentas equilibradas y realistas, en las que se priorizan las demandas vecinales y la atención a los servicios básicos. "Nuestro objetivo es seguir ofreciendo a los vecinos un municipio limpio y bien cuidado, atendiendo a las necesidades de las familias y de los pueblos", subrayó.

El Ayuntamiento mantiene ausencia de deuda viva, lo que, según la regidora, permite afrontar los desafíos futuros con mayor libertad y estabilidad económica. Entre las partidas que se conservarán destacan el mantenimiento de los caminos rurales, la limpieza de los pueblos y el sostenimiento de servicios como el polideportivo, la biblioteca, la escuela de música y el colegio público.

"Coaña es un concejo eminentemente rural, y nuestras decisiones se toman siempre desde el realismo, dentro de las posibilidades de los coañeses", concluyó la alcaldesa.