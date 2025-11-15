Adiós a una icónica palmera del centro de Navia por este motivo

El Ayuntamiento de Navia ha anunciado la tala inmediata de la palmera icónica situada en la zona del puerto tras confirmarse que está infectada por la plaga del 'Picudo Rojo' (Rhynchophorus ferrugineus), un insecto capaz de destruir por completo este tipo de ejemplares y propagarse con gran rapidez.

La alarma, según informa la Alcaldesa, Ana Isabel Fernández, saltó cuando el responsable del servicio de jardinería municipal detectó síntomas evidentes en la palmera, entre ellos el amarillamiento y la marchitez de las hojas. Una inspección posterior realizada por un técnico externo confirmó el alcance del daño y recomendó su eliminación sin demora para evitar la expansión del insecto a otras palmeras del entorno.

Prevención en el entorno

La intervención se realizará, añaden fuentes del Consistorio, siguiendo el protocolo oficial fijado por la resolución de 8 de febrero de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, que regula la erradicación y control del 'Picudo Rojo' en el Principado.

Una vez retirada la palmera afectada, el Ayuntamiento aplicará un tratamiento inyectable preventivo al resto de ejemplares de la zona portuaria con el objetivo de frenar cualquier posible foco de infección.

Extremar vigilancia en zonas particulares

El Consistorio hace un llamamiento a los propietarios de jardines privados para que extremen la vigilancia.

Si detectan síntomas como decoloración, pérdida de turgencia en las hojas o la muerte del ápice del tronco, se les insta a contactar de inmediato con un especialista para evaluar el estado del ejemplar y actuar con rapidez en caso de contagio.