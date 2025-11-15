Descubre el monumento natural del Noroccidente que estrena seguridad y accesos tras una renovación integral

Las obras que dotaron a Monumento Natural de As Covas de Andía de un nuevo aparcamiento y de mejores prestaciones para hacer la ruta ya están oficialmente recepcionadas. Se trata de una intervención destinada a la recuperación, conservación y puesta en valor de uno de los espacios más visitados del Parque Histórico del Navia. El proyecto salió a licitación por 171.000 euros y finalmente fue adjudicado por 155.127,95 euros.

La actuación responde a una necesidad "evidente". según la alcaldesa, Cecilia Pérez. La humedad constante, el agua y la presión de más de 3.000 visitantes al año, especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre, habían dejado el espacio con barandillas rotas, cierres deteriorados y pasarelas muy dañadas. La mejora integral se traducía en una urgencia.

Estabilidad y seguridad

Entre las novedades, el entorno estrena un nuevo aparcamiento en la entrada, "una ampliación del área destinada a bar y, sobre todo, una completa renovación de todos los elementos de seguridad y tránsito". Los cierres, pasos y pasarelas han sido sustituidos o reforzados para asegurar un recorrido "mucho más estable y seguro".

Un momento de la visita para recepcionar la obra. / Ana M. Serrano

José Luis López, responsable de la obra por parte de la empresa adjudicataria, explica que la intervención comenzó por eliminar el vallado viejo, "muy desgastado y con la madera ya carcomida".

En su lugar se instalaron dos tipos de cerramiento: "talanqueras de madera con postes y largueros, y, en la zona más sensible del monumento natural, cuerdas con baroba, una solución más ligera y respetuosa con el paisaje".

14 metros de escalera renovados

En total se han renovado 400 metros lineales de valla, 300 metros de cuerda, 20 metros de pasarelas y 14 metros de escaleras. Parte del trabajo tuvo que ejecutarse manualmente debido a las dificultades de acceso. La madera empleada está tratada en autoclave para resistir hongos y humedad, aunque López recuerda que "cualquier instalación así necesita mantenimiento; ahora está perfecta, pero hay que cuidarla".

Las visitas a As Covas apenas se interrumpieron durante las obras y, desde hace semanas, el espacio vuelve a recibir público con normalidad. Tanto los responsables del proyecto como los operarios coinciden en que la intervención supondrá "una mejora notable en la seguridad y la experiencia del visitante", además de contribuir al mantenimiento futuro del monumento natural.

Con estas actuaciones, As Covas Andía abren una etapa basada en "la conservación y la mejor accesibilidad", según la regidora quien aseguró que no se conoce una intervención de este magnitud en las últimas décadas.