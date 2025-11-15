Illano suma atención médica con más calidad

Illano pasa a disponer de un modelo de atención más completo, pensado para mejorar la calidad del seguimiento sanitario, facilitar trámites y ofrecer acompañamiento a quienes más lo necesitan. El área sanitaria del noroccidente, con sede en Jarrio, ha decidido ampliar a este concejo de la cuenca naviega el proyecto de atención personalizada que venía desarrollándose como piloto en San Tirso de Abres.

En esta nueva fase, anuncia el Principado, la iniciativa suma la atención presencial a la telefónica, "un paso que permitirá reforzar la accesibilidad en un concejo con población envejecida y en un territorio donde desplazarse puede ser complicado". La experiencia previa en San Tirso había sido positiva: se contactó con 266 usuarios y se atendieron 42 demandas, cifras que han respaldado la ampliación del programa.

212 personas, más de la mitad mayores de 65 años

El consultorio de Illano atiende actualmente a 212 personas, más de la mitad mayores de 65 años. El proyecto arranca precisamente con ellos, ayudándoles en sus gestiones sanitarias, resolviendo dudas y orientándoles sobre los recursos disponibles, añade la Consejería de salud, `para después extenderse al resto de usuarios del concejo.

El funcionamiento es sencillo: "Primero se realiza una llamada para explicar la iniciativa, conocer posibles necesidades o dificultades y pedir autorización para hacer un seguimiento". Una vez atendidas las demandas, se establece un contacto periódico cada dos meses con las personas más vulnerables.

Guion adaptado

Las entrevistas podrán ser presenciales, con cita previa, o telefónicas cuando el desplazamiento no sea viable. Cada encuentro sigue un guion adaptado y la información que se recoge se traslada a los servicios o entidades correspondientes para agilizar la respuesta y resolver las necesidades detectadas.