Las mejoras que cambian esta rincón del puerto de Cudillero
"De una zona degradada pasamos a tener un espacio más amplio, con más aparcamiento y más cómodo para todos", señala el Alcalde, Carlos Valle
Una inversión cercana a los 48.000 euros, financiada por la Consejería de Movilidad, ha permitido prolongar la escollera del talud de la rampa de varada en el puerto nuevo de Cudillero y habilitar una superficie de 700 metros cuadrados destinada a nuevas plazas de aparcamiento para los usuarios autorizados de la zona portuaria.
El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, ha mostrado su agradecimiento al gobierno regional por esta actuación, que, asegura, demuestra que la colaboración entre administraciones "funciona y da resultados visibles". El regidor subraya que el gobierno local seguirá apostando por ampliar y mejorar los servicios públicos vinculados al puerto y al tránsito de usuarios.
Movilidad más ordenada
Aunque se trata de un espacio de uso principalmente portuario, el alcalde destaca que la obra repercutirá en una movilidad más ordenada para vehículos autorizados y en mejores condiciones de paso para los peatones. "De una zona degradada pasamos a tener un espacio más amplio, con más aparcamiento y más cómodo para todos", afirma.
El nuevo espacio facilitará especialmente las maniobras a los usuarios que, por ejemplo, acceden a los pantalanes y permitirá que un turismo pueda dar la vuelta "sin los problemas constantes que existían hasta ahora", añade el regidor, que considera la intervención "de gran utilidad" para el día a día del puerto.
