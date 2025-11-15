Los premiados en el Certamen Nacional de Arte de Luarca, en casa
El Ayuntamiento de Valdés organizada un encuentro con los artistas premiados y con obra seleccionada
Luarca exhibe las obras ganadoras y seleccionadas del Certamen Nacional de Arte de Luarca. Se trata de 17 piezas entra que las que se encuentran esculturas, fotografías y pintura. La exposición estará en la capital valdesana hasta el próximo 31 de diciembre y más tarde, si no fallan las previsiones, se desplazará a otros puntos de la región.
Este año, resultaron ganadores los trabajos presentados por la asturiana Virgina López Fernández y el castellonense Agustín Serisuelo Franch. Recogieron los premios "Ayutnamiento de Valdés" y "Fundación Caja Rural".
Durante el acto, los artistas pudieron conversar con los alumnos del Bachillerato de Arte del instituto de Enseñanza Secundaria Carmen y Severo Ochoa.
