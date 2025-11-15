Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce

Hay un halo de esperanza tras cuatro días de búsqueda por los montes de Tineo y unos cuantos más desde que se le perdiese la pista a Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín". Es posible que la historia se vuelva a repetir: nadie encuentra al "rambo de Tineo" -apodo que se ganó tras su fuga de 53 días en 2011 por el mismo terreno- si él no decide asomar por alguna zona poblada. Esta vez ha sido en un cruce de la parroquia de Obona donde un vecino asegura haberlo visto.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y la Guardia Civil han rediseñado entonces el dispositivo de rastreo de este sábado, centrándose ahora, tras el testimonio recabado, en un área entre Obona y Villapró. Estas pequeñas localidades de Tineo se sitúan a unos 20 kilómetros en coche desde La Llaneza, la aldea donde vive Tomasín y donde se le perdió la pista. Pero en línea recta la distancia se reduce a aproximadamente la mitad. Y "el rambo de Tineo" conoce la montaña como nadie para poder moverse entre punto y punto.

Si bien, las autoridades asumen el testimonio del avistamiento -primera pista sobre el paradero de Tomasín tras cuatro días de búsqueda- con las debidas precauciones y están tratando de contrastar su veracidad. Pero podría casar con el patrón de comportamiento que tuvo en 2011, durante su fuga de 53 días tras matar a su hermano, y cuando permaneció en la montaña sin que la Guardia Civil pudiera dar con él hasta que decidió asomarse por una zona más poblada.

Sin embargo, en aquella ocasión fue para aprovisionarse en una tienda de La Espina (Salas). Ahora, el testigo que asegura haberlo visto lo sitúa hacia el otro lado de La Llaneza, en un cruce de la parroquia de Obona. Un testimonio que abre la puerta a la esperanza de encontrarlo vivo pese a la gran preocupación de su familia y allegados, que desconocen su estado mental con exactitud y si ahora, con unos cuantos años más, es capaz de aguantar tantos días en el monte.

El dispositivo de este sábado

La Guardia Civil, por su parte, ha informado esta mañana de la reanudación de su despliegue en la zona. "De acuerdo en lo establecido en el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas, bajo dirección del Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Pravia, a las 09:00 horas de hoy se ha iniciado el dispositivo de búsqueda de la persona desaparecida en la localidad de La Llaneza (Tineo). En la misma por parte de este Cuerpo, interviene patrulla del Puesto de Tineo y un efectivo de dicha unidad en el Puesto de Mando Avanzado en tareas de coordinacion. En funciones de colaboración en tareas de búsqueda participan bomberos de Tineo e Ibias", ha señalado la Benemérita.

Ahora queda comprobar la veracidad del testimonio y la mejor forma de hacerlo es dar, por fin, con el paradero de Tomasín, el hombre que saltó a la fama en 2011 tras su fuga después de matar a su hermano, del que siempre se sospechó que lo maltrataba. Volvió a su casa familiar de La Llaneza en 2017, tras cumplir su pena de prisión, y ahora parece que, por alguna razón que se desconoce, decidió echarse al monte de nuevo. La poca familia que le queda denunció su desaparición y ya acumula demasiados días de preocupación aguardando noticias sobre Tomasín. Asturias vuelve así, catorce años después, a tener los ojos puestos sobre los montes tinentenses a la espera de un desenlace.