¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda
Los bomberos han acudido al lugar tras enterarse de su presencia y se encuentran con el conocido como "rambo de Tineo"
Tras cinco días de búsqueda desesperada y varios más desaparecido, Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín", ha sido localizado en un bar-tienda de Obona (Tineo), precisamente la parroquia donde un vecino había asegurado que lo vio en un cruce tapándose con un plástico y dirigiéndose hacia la parte baja del valle, por donde discurre un regato.
Hay final feliz así tras la denuncia de la desaparición por parte de un familiar de Tomasín. Tras ser informados de su presencia en el bar-tienda-estanco Casa Bernardín, en Obona, varios de los efectivos desplegados en el dispositivo se acercaron a hablar con el también conocido como "rambo de Tineo", sobrenombre por el que es también conocido después de su fuga de 53 días por los montes tinetenses tras matar, en defensa legítima, a su hermano en 2011.
El jefe de zona de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), junto con otros efectivos, se encuentran hablando con él para que no se vuelva a ir y poder evaluar su estado de salud tras muchos días echado al monte y sin regresar a su casa de La Llaneza, la aldea donde vive y qeu se encuentra a unos 20 kilómetros en coche de Obona, el punto donde ha aparecido.
