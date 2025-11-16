Cudillero enciende la ilusión: el concejo más madrugador ya prepara su Cabalgata de Reyes 2026

Cudillero se adelanta al calendario y se convierte en el concejo más madrugador en la preparación de la Navidad. Cuando aún falta más de dos meses de medio para que los Reyes Magos recorran sus calles, el municipio ya ha puesto en marcha la maquinaria organizativa de una de las citas más queridas por vecinos y visitantes.

El Ayuntamiento ha convocado a todas las personas, asociaciones y colectivos del concejo a una reunión informativa y de coordinación que se celebrará el sábado 22 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Casa de Cultura. El objetivo: comenzar a definir grupos de trabajo, perfilar colaboraciones y tejer, entre todos, la estructura que dará vida a la Cabalgata de Reyes Magos 2026.

"Abierta, inclusiva y entusiasta"

La llamada del Consistorio, "abierta, inclusiva y cargada de entusiasmo", refleja la importancia que Cudillero otorga a la participación y colaboración de sus vecinos a la cabalgata, una tradición que año tras año se convierte en un acontecimiento "único". La organización quiere repetir, e incluso superar, la magia que caracteriza a este desfile, que combina creatividad, participación vecinal y el encanto de un pueblo costero y pequeño que vive la Navidad con una intensidad especial.

"La participación de todos es clave para que la magia siga viva", señala la convocatoria, un mensaje que subraya el espíritu colaborativo que sostiene cada edición. En otros concejos, ya son visibles los adornos a pie de calle. Esto demuestra que las empresas encargadas de la iluminación han sido contratadas con bastante antelación para garantizar el encendido a principios de diciembre.