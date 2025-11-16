El SOMA abre una investigación interna sobre si alguien del sindicato propuso «arreglar por atrás» el accidente de Cerredo de 2022, para expulsarle

El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT ha iniciado un procedimiento de "información interna" para averiguar si algún integrante de la organización planteó al entorno del extrabajador de Combayl Enrique Ramón Martínez, herido en el accidente de la mina de Cerredo de 2022, arreglar "por detrás" la situación sin entrar en reclamaciones judiciales. La organización recalca que el objetivo de la "información interna" será la expulsión del responsable.

El sindicato ha enviado una nota de aclaración en relación a la entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA con el extrabajador, en la que relata cómo ya se extraía carbón de manera ilegal en la explotación de Cerredo, en la que tres años más tarde, en marzo de este año, fallecieron cinco trabajadores por una explosión de grisú cuando se encontraban picando carbón en la tercera planta, también sin autorización administrativa a la empresa Blue Solving, titular de la mina.

El SOMA considera "un asunto muy serio" las declaraciones del extrabajador herido, y considera de "gravedad" el hecho, ya que "se imputa una forma de actuar que no es propia del SOMA-FITAG-UGT". "La práctica habitual de esta organización es la defensa de los derechos de los trabajadores de forma transparente, firme y directa, sin atajos, ni puertas de atrás", señala el comunicado. Además, refiere que la actuación del sindicato también busca evitar el "menoscabo de los derechos de los trabajadores ni de la dignidad de esta organización".

Por ello, el sindicato ha anunciado la apertura de una "información interna en orden a averiguar qué 'sindicalista' se puso en contacto con personas del entorno del trabajador e hizo esa propuesta, con el fin de abrir expediente de expulsión de la organización".

Además, el SOMA solicita al extrabajador de Cerredo "su colaboración voluntaria, para que manifieste la identidad del sindicalista que hizo llegar esa propuesta, bien públicamente bien de manera privada, con el mismo fin mencionado anteriormente".

También el sindicato traslada "todo el ánimo posible" al superviviente del accidente de 2022 "para que pueda rehacer su proyecto vital", siendo "conscientes de su situación física, anímica y personal".

En todo caso, la organización expresa su intención de "ejercer las acciones judiciales que nos asistan, en orden a defender la honorabilidad y el buen hacer del SOMA-FITAG-UGT".

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Enrique Ramón Martínez relató que alguien de su entorno recibió un mensaje de voz de una persona que identificó como "sindicalista del SOMA" en el que se animaba a buscar un acuerdo con la empresa Combayl antes de iniciar acciones legales.

El contenido de ese audio está incorporado a las diligencias de la Guardia Civil que obran en el Juzgado de Cangas del Narcea, relativas al accidente. "A ver si vas a buscar lana, y sale escardáo, en vez de intentar arreglarlo por la de atrás, porque me suena que... que si alguien pueda hacer algo, es por la de atrás, no por la de alante", refiere la transcripción de la grabación. En otro momento se señala: "Entonces, lo que te quería decir, a mi manera, es que vale más hacer las cosas en silencio, aclarar...".

La dirección del sindicato SOMA ha iniciado una investigación para averiguar si alguien de la organización fue responsable de ese mensaje, en calidad de qué lo hizo y qué papel desempeñaba cuando envió ese mensaje.