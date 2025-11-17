La Fundación Automáticos Tineo entrega ayudas a dieciséis estudiantes tinetenses
La entidad concede su primer Premio Rafael Álvarez Pertierra al mejor expediente académico de bachillerato a Lucía Hernández Rodríguez
La Fundación Automáticos Tineo para el Fomento de la Cultura ha entregado sus becas para estudiantes universitarios de Tineo. En esta séptima convocatoria se han becado a seis estudiantes con el importe total de la matrícula del curso universitario, además diez estudiantes más obtuvieron un accésit por un importe de 350 euros.
“Ante el muy elevado número de solicitudes en esta convocatoria, así como la calidad de todas ellas y ante las dificultades expresadas por el Jurado para su justa resolución, el Patronato de la Fundación ha decidido aumentar el número de las ayudas previstas, así como la dotación presupuestaria destinada a esta iniciativa, hasta el punto de que se han duplicado el número de ayudas inicialmente previstas”, destaca el presidente de la fundación, Carlos Juan González, que destaca que tres de los estudiantes beneficiados por las ayudas de la fundación este año han tenido su acompañamiento desde que iniciaron la universidad tanto con becas como con accésit.
Para entregar las ayudas el patronato de la fundación valora el rendimiento académico, la naturaleza de los estudios y la trayectoria formativa, así como “de forma especial la valoración de las necesidades reales y la utilidad práctica de las ayudas”.
Además de las becas, la fundación entregó, en el acto celebrado en el colegio de Navelgas (Tineo), el I Premio Rafael Álvarez Pertierra al mejor expediente académico de bachillerato, de la promoción que lo finalizó en 2025, del IES de Tineo. Un galardón que recayó en Lucía Hernández Rodríguez, que realizó el bachillerato de ciencias. La ganadora recibió 1.000 euros y una escultura realizada por el artista tinetense Lucas Santiago. El premio lo promueve Automáticos Tineo en memoria del que fue fundador y patrono de la fundación Rafael Álvarez Pertierra y cuenta con el mecenazgo del empresario José Marcos Álvarez García, en nombre de NORGAME S.L..
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino