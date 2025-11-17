La Fundación Automáticos Tineo entrega ayudas a dieciséis estudiantes tinetenses

La Fundación Automáticos Tineo para el Fomento de la Cultura ha entregado sus becas para estudiantes universitarios de Tineo. En esta séptima convocatoria se han becado a seis estudiantes con el importe total de la matrícula del curso universitario, además diez estudiantes más obtuvieron un accésit por un importe de 350 euros.

“Ante el muy elevado número de solicitudes en esta convocatoria, así como la calidad de todas ellas y ante las dificultades expresadas por el Jurado para su justa resolución, el Patronato de la Fundación ha decidido aumentar el número de las ayudas previstas, así como la dotación presupuestaria destinada a esta iniciativa, hasta el punto de que se han duplicado el número de ayudas inicialmente previstas”, destaca el presidente de la fundación, Carlos Juan González, que destaca que tres de los estudiantes beneficiados por las ayudas de la fundación este año han tenido su acompañamiento desde que iniciaron la universidad tanto con becas como con accésit.

Para entregar las ayudas el patronato de la fundación valora el rendimiento académico, la naturaleza de los estudios y la trayectoria formativa, así como “de forma especial la valoración de las necesidades reales y la utilidad práctica de las ayudas”.

Además de las becas, la fundación entregó, en el acto celebrado en el colegio de Navelgas (Tineo), el I Premio Rafael Álvarez Pertierra al mejor expediente académico de bachillerato, de la promoción que lo finalizó en 2025, del IES de Tineo. Un galardón que recayó en Lucía Hernández Rodríguez, que realizó el bachillerato de ciencias. La ganadora recibió 1.000 euros y una escultura realizada por el artista tinetense Lucas Santiago. El premio lo promueve Automáticos Tineo en memoria del que fue fundador y patrono de la fundación Rafael Álvarez Pertierra y cuenta con el mecenazgo del empresario José Marcos Álvarez García, en nombre de NORGAME S.L..