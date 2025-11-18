Divertida travesía a nado de Nochebuena: dónde inscribirse y por qué

El 20 de diciembre a las 16:00 horas la Dársena de Navia se convertirá en el epicentro de la natación local. El Club de Natación Villa de Navia ha organizado la octava Travesía a nado de Nochebuena, mimando cada detalle para que deportistas y público disfruten de la jornada. Este año, la prueba se adelantó unos días "por las mareas", según el presidente de la entidad organizadora, Sergio Díaz.

Las inscripciones ya están abiertas. Se pueden hacer a través de un código QR. Se espera una tarde "llena de emoción, con familias, amigos y aficionados". Tras el éxito de la edición pasada jornada, en la que cuarenta y dos valientes nadadores se enfrentaron a las frías aguas de la ría naviega, con temperaturas entre 9 y 10 grados, el club ha vuelto a preparar esta cita deportiva que se ha convertido en un clásico del calendario local navideño.

La prueba, con salida y meta en la rampa oeste del muelle y dentro de la dársena, exige a los participantes recorrer 280 metros sin neopreno, lo que la convierte en un desafío tanto físico como mental. "Es una prueba dura por la temperatura del agua, pero esa es la gracia", opina Juan Vicente Fernández, concejal de Deportes y participante habitual de la cita.

Más información en info@cnvilladenavia.com