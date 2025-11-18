El Instituto de Transición Justa revoca las ayudas a las empresas de la mina de Cerredo e informa a Hacienda por si hubo fraude

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha revocado las ayudas que en junio de 2024 concedió a las empresas Blue Solving y Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) para realizar proyectos en el entorno de Cerredo con cargo a las ayudas de recuperación de zonas mineras. El Instituto para la Transición Justa había concedido más de 1,5 millones de euros a estas empresas, ambas del entorno del empresario minero Jesús Rodríguez Morán. Se trataba, en concreto de 972.668 euros para la instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de construcción, dirigida a Blue Solving, y otra por una cuantía de 619.732 € para la instalación de una plantade fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial, en ambos casos en Degaña.

Según informan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, tras el accidente ocurrido en la mina de Cerredo en el que murieron cinco trabajadores cuando extraían carbón sin que la empresa Blue Solving tuviera permiso para ello, el ITJ inició un procedimiento de actuaciones previas y requirió a las autoridades competentes la certificación del cumplimiento de las obligaciones y los compromisos ligados a la recepción de las subvenciones, según lo previsto en la memoria presentada en el momento de solicitarlas.

Paralelamente, y según consta en las bases reguladoras de las ayudas, el ITJ requirió información directamente a las empresas para comprobar que habían ejecutado un mínimo del 15% de los fondos recibidos durante los nueve primeros meses desde su concesión. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica ha prevenido a Hacienda sobre un posible uso fraudulento de las ayudas.

Tras no obtener respuesta de las empresas y verificar que no se ha invertido dicho 15%, el ITJ emitió el pasado 25 de septiembre sendas resoluciones que declaran "la revocación total de las ayudas y la pérdida del derecho de cobro de las subvenciones". El plazo que las empresas tenían para recurrir las resoluciones revocatorias venció hace días, sin hayan ejercido ese derecho.

Las mismas fuentes recalcan que la revocación no conlleva ningún reintegro de las ayudas, porque el ITJ no había anticipado cantidad alguna. Las revocaciones también finalizan el referido procedimiento de actuaciones previas. El ITJ ha recibido información al respecto, pero exige una tramitación más larga que no se ha llegado a culminar.