Joseph Millariega recoge la historia de El Pedregal, en Tineo, en su nuevo libro

Un arduo trabajo de investigación que aglutina gran parte de la historia y etnografía de 400 años de historia de El Pedregal, en Tineo, desde el periodo bajomedieval hasta la época actual, con emocionantes historias de sus gentes que reflejan el modo de vida del pueblo durante una de las épocas de su mayor esplendor, en la segunda mitad del siglo XX. Esto es lo que el lector va a poder encontrar en el último libro de Joseph Millariega, "El Pedregal: Historia, vidas y recuerdos" (Bubok) y "Érase una vez El Pedregal" (Amazon), que se presentará el próximo 12 de diciembre en el Hotel Palacio de Merás de Tineo.

El autor, nacido en "Casa el Tilio", a aproximadamente kilómetro y medio del pueblo sobre el que versa su nuevo libro, fue allí "a la escuela, allí hice mi Primera Comunión y allí tengo parte de mis raíces", indica. Por lo que siempre se sintió "vinculado sentimentalmente a toda esa zona y es un sitio que quiero mucho".

La iniciativa de escribir el libro surgió de mano de Ana Isabel Fernández, más conocida como Ana Isabel "de la Carrina", vecina del lugar, que propuso a Millariega escribir la historia de la parroquia. "Me pilló en un momento que yo estaba haciendo cosas de pueblos, como "Biescas de Valdés: en la ruta olvidada del Camino de Santiago" o "Los Sanfiz de Navelgas: Oro y romanticismo", así que acepté encantado", recuerda.

Un pueblo volcado con su historia

En aquel momento comenzaron dos años de investigaciones, recopilación de documentación y entrevistas con los vecinos, entre muchas otras cosas. "Hay que decir, en este sentido, que todo el pueblo colaboró de manera encomiable para que el proyecto llegara a buen fin", asegura Millariega. De todas estas colaboraciones, el autor destaca las de "María José Buría sobre toponimia, la del alcalde de barrio, Jacinto García, o la de José Manuel Bouzas Conde sobre los hórreos y paneras". Gran trabajo hicieron también Senén González Ramírez, historiador de Tineo; Laureano Víctor García Díez, sobre el Camino de Santiago, y Mari Paz García, maestra jubilada, que me ayudó con las correcciones", explica. Anita Fernández García, que "tuvo uno de los bares del Pedregal, muy carismático, el bar del Cojo, me dejó gran cantidad de documentación. Me contaba todo lo que podía, no se quedaba nada en el tintero y fue también una persona entrañable", añade. "Hubo muchas más ayuda, aunque es imposible nombrar a todo el mundo".

El libro está estructurado en dos volúmenes con un total de 41 capítulos, "intentando aglutinar todos los aspectos históricos, arqueológicos, antropológicos y etnológicos de la parroquia, que van distribuidos de forma compensada, aunque unos son de lectura más ágil que otros", señala el autor.

La joya de la corona

Sin duda alguna, uno de los aspectos más relevantes del libro es el testimonio gráfico que alberga en su interior. En él se pueden observar un total de 555 fotografías que, casi sin excepción, "tuvieron que ser sometidas a tratamiento con un programa informático para mejorar su presentación". De ellas, 218 corresponden a tomas efectuadas por el autor y las personas que más estrechamente trabajaron con él, obteniendo, además, 49 de capturas de programas de televisión, 11 de grabados y pinturas y 277 antiguas, cedidas por los vecinos. "Todas ellas necesitaron una restauración especial y a veces muy laboriosa para poder incluirlas en el texto como testimonio de la época, que yo mismo realicé", indica Joseph Millariega.

Además de la edición de las imágenes, "lo más complicado fue también buscar toda la prensa histórica desde 1850 para toda la documentación y también el maquetado", que realizó el propio autor. Además, el autor insiste en que tanto este como el resto de sus libros son a precio de coste, por lo que no recibe ningún beneficio de su venta, y lamenta la poca ayuda "tanto por parte del Principado como de la Unión Europea, que nunca me han dado ninguna ayuda".

Un escritor polifacético y de grandes inquietudes

Joseph Millariega, además de escritor fue también ultrafondista. "Corrí 35 carreras de 100 kilómetros, 12 de ellas de 24 horas, y gané una en Madrid", recuerda. En Grecia, "realicé el trayecto Maratón-Atenas, el mismo que hizo Filípides en el 490 antes de Cristo entre Atenas y Esparta para pedir ayuda a los espartanos ante la invasión persa".

Empezó su formación estudiando Grado Social para después "hacerme maestro, licenciarme en Ciencias del Trabajo y terminar estudiando Antropología". De hecho, tras haber hecho un máster en Física Forense, actualmente se encuentra estudiando un doctorado en Antropología Forense. Entre tanto, fue funcionario de Correos, para después ocupar un puesto en la administración autonómica.

"El Pedregal: Historia, vidas y recuerdos" supone el 35º. libro publicado por este autor que coincide con la carrera 35 de 100 kilómetros, "así que estoy de celebración". Entre ellos figuran muchos sobre deporte, como "Mis secretos: así corrí 32 carreras de 100 kilómetros" o "Las Olimpiadas Antiguas en Grecia, la carrera de Filípides en el año 490 a.C. y la Batalla de Marathon", y sobre la historia de diferentes pueblos asturianos como "La Espina: para que no me olvides". Su próximo reto se centra ahora en "intentar escribir una novela histórica, aunque es un género que me parece complicado".

Además, todos los días, "a veces, en compañía de mi mujer", corre 15 kilómetros por la mañana y otros 10 por la tarde a marcha ligera. "No tengo tiempo a nada, pero soy feliz así". Eso sí, "sin estresarme demasiado".