Mejoras en estos puertos del Noroccidente para "tapar cavernas"
El Principado invierte 46.445 euros en Luarca y Castropol, donde los trabajos concluirán antes de cerrar el año
Los puertos de Castropol y Luarca afrontan varias mejoras gracias a una inversión de 46.445 euros procedentes del Principado. El gobierno regional informa de que se trata de "para tapar cavernas en diferentes puntos de ambas instalaciones portuarias".
En Luarca, los trabajos se centran en el dique de Marchica, donde se repara una zapata. Está situada a una cota inferior del nivel de la bajamar. Los trabajos también permiten "tapar la oquedad en la zona de la grúa del dique de La Llera con hormigón y la renovación del aglomerado". En Castropol se hace similar trabajo en las cavernas localizadas en el paseo marítimo, a la altura de los restaurantes, informa el Principado, con mortero superficial.
"Estos trabajos se enmarcan dentro de las acciones de mantenimiento y mejora que el Principado realiza de manera continuada en toda la red de puertos de titularidad autonómica", advierte la Consejería de Movilidad. En cuanto a los plazos, se prevé que ambas ejecuciones concluyan a finales de año.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas