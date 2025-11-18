Mejoras en estos puertos del Noroccidente para "tapar cavernas"

Los puertos de Castropol y Luarca afrontan varias mejoras gracias a una inversión de 46.445 euros procedentes del Principado. El gobierno regional informa de que se trata de "para tapar cavernas en diferentes puntos de ambas instalaciones portuarias".

En Luarca, los trabajos se centran en el dique de Marchica, donde se repara una zapata. Está situada a una cota inferior del nivel de la bajamar. Los trabajos también permiten "tapar la oquedad en la zona de la grúa del dique de La Llera con hormigón y la renovación del aglomerado". En Castropol se hace similar trabajo en las cavernas localizadas en el paseo marítimo, a la altura de los restaurantes, informa el Principado, con mortero superficial.

"Estos trabajos se enmarcan dentro de las acciones de mantenimiento y mejora que el Principado realiza de manera continuada en toda la red de puertos de titularidad autonómica", advierte la Consejería de Movilidad. En cuanto a los plazos, se prevé que ambas ejecuciones concluyan a finales de año.