Dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Tineo: una cocina de carbón, posible origen

Dos personas han resultado intoxicadas este martes por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de dos plantas situada en la localidad de El Crucero, en el concejo de Tineo. Los afectados, una mujer de 80 años y un varón de 58, fueron trasladados para más pruebas al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El origen de la incidencia pudo ser una mala combustión en una cocina de carbón.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde. Hasta la casa se desplazó el equipo de Atención Primaria de Tineo, con la ambulancia de soporte vital básico de la zona, así como el equipo médico de la UVI-móvil de Cangas del Narcea, que atendieron a los dos intoxicados antes de su evacuación al centro hospitalario.

Paralelamente, una dotación de Bomberos del SEPA con base en el parque tinetense acudió al lugar del suceso. Cuando llegaron, los sanitarios ya habían ventilado la planta baja de la vivienda. Los bomberos realizaron mediciones con el explosímetro y detectaron altas concentraciones de monóxido de carbono en la planta superior, que procedieron a ventilar. Además, retiraron restos de carbón de una cocina situada en el piso inferior que presentaba mala combustión y permanecieron en la zona hasta asegurarse de que las mediciones eran negativas.

El aviso se recibió en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias a las 17.04 horas, cuando se pidió ayuda para dos personas indispuestas en la vivienda. La Sala 112 activó al SAMU y, tras la llegada de los primeros sanitarios y la detección de monóxido de carbono, se solicitó la presencia de bomberos. También se informó de lo sucedido a la Guardia Civil y a la Policía Local. La intervención se dio por finalizada a las 19.01 horas, cuando la dotación regresó al parque.