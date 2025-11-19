Un eclipse con mucha miga: la gente menuda de Luarca se prepara para el fenómeno de 2026

Cuentan las divulgadoras Elena López, María Fernández y Lucía González que siempre se debe dejar paso a la ciencia. Este martes fueron las personas que guiaron a los alumnos de quinto de Primaria del concejo valdesano por un viaje "muy especial": un eclipse solar.

Contratadas por la Fundación Margarita Salas, dentro de los actos que se celebran por motivo de la XXIII Semana de la Ciencia valdesana, las tres especialistas emprendieron en la Sala Portizuelo del Casino de Luarca una misión singular: preparar al alumnado para uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios que podrán presenciar en su vida. El 12 de agosto de 2026, Asturias será escenario de un eclipse solar total, un acontecimiento que no se veía desde 1905 y que no volverá a repetirse, según las previsiones, hasta el año 2180.

Conscientes de la oportunidad única que se avecina, las docentes desarrollaron tres talleres bajo el título "Exploradores del Eclipse". El objetivo: que niños y niñas "comprendan qué es un eclipse, por qué ocurre y cómo observarlo con absoluta seguridad".

Desde el primer minuto, la atención del alumnado fue palpable. Los talleres arrancaron con una introducción clara y amena sobre los fenómenos astronómicos, repasando conceptos básicos y desmontando ideas erróneas.

Después, las instructoras se centraron en un aspecto esencial: "la seguridad visual". Explicaron por qué es imprescindible usar gafas homologadas y resolvieron una batería de preguntas que dejó constancia de la curiosidad de los menores.

"Si ya llevo gafas para ver, ¿puedo ponerme las otras encima?", "¿cómo sé si mis gafas son homologadas?", "¿los animales también se confunden durante un eclipse?". Las cuestiones surgían sobre la marcha. Y es que el comportamiento de los seres vivos durante los eclipses, que suelen alterar su rutina al creer que llega la noche, despertó especial fascinación.

Los profesores acompañantes transmitieron su satisfacción por la implicación del alumnado, y las propias organizadoras coincidieron: "Los niños disfrutaron, preguntaron muchísimo y mostraron un interés enorme. Esa era nuestra intención: que la experiencia fuese tanto formativa como emocionante".

Programa por venir

Este miércoles, hay un taller para niños sobre ciencia (17.30 horas) y el jueves, a las cinco de la tarde se celebrará el taller "Hacia el Eclipse solar total de 2026", dirigido al público adulto. A las cinco y media se repetirá el taller para niños de 8 a 11 años. Finalmente, a las siete de la tarde, tendrá lugar la última visita guiada a la Casa de las Artes y las Ciencias, con plazas limitadas.

El viernes, la científica valdesana María Berdasco ofrecerá la charla de cierre (12.00 horas), que lleva por título "No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Investigando con ética". A continuación, se entregarán los premios "Severo Ochoa" y "Margarita Salas" a los alumnos con mejor expediente académico. Este son año son Asier Pérez Braña y Zaira Fernández Álvarez.